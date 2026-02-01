Alza zlevňuje audio: Sluchátka a reproduktory koupíte v akci až o 48 % levněji

Aktuální probíhající slevová akce na e-shopu Alza.cz se zaměřila na segment audio techniky. V nabídce se objevily desítky produktů za zvýhodněné ceny, přičemž důraz je kladen především na bezdrátová řešení. Zákazníci mohou vybírat z širokého spektra True Wireless sluchátek vhodných pro běžný poslech i náročné hraní her, a také z rozmanité nabídky bezdrátových reproduktorů, od kompaktních přenosných modelů až po výkonné párty systémy. Slevy u vybraných položek dosahují téměř poloviny původní ceny.
True Wireless sluchátka
Kategorie zcela bezdrátových sluchátek (TWS) zažívá v posledních letech obrovský boom díky svému pohodlí a rostoucí kvalitě zvuku. V aktuální slevové vlně lze nalézt modely s pokročilým potlačením hluku (ANC), sluchátka optimalizovaná pro herní konzole s nízkou latencí, ale i stylové kousky pro každodenní nošení. Zlevněny byly produkty značek jako Sony, Sennheiser, SteelSeries či AlzaPower.
- AlzaPower Boost ULTRA ANC, černá (-33 %)
- YENKEE YHP 06BT WE TWS EVEPODS (-15 %)
- SteelSeries Arctis Nova 5X White (-20 %)
- Sony True Wireless LinkBuds Open, fialová (-48 %)
- Sennheiser ACCENTUM Wireless White (-42 %)
- Philips TAT2149WT (-34 %)
- Sony Inzone Buds černá (-37 %)
- Další slevy najdete zde
Bezdrátové reproduktory
Segment bezdrátových reproduktorů nabízí řešení pro různé scénáře použití. Od malých, odolných reproduktorů ideálních na cesty, přes designové kousky do bytu, až po masivní systémy s vysokým výkonem a světelnými efekty, které ozvučí větší prostory. Mezi zlevněnými produkty nechybí oblíbené modely od JBL, Niceboy nebo herní speciály od SteelSeries.
- Niceboy Polaris (-11 %)
- YENKEE YSP 3010BK QBRICK černá (-25 %)
- SteelSeries Arena 7 (-20 %)
- LAMAX LightNote1 (-25 %)
- JBL Partybox Ultimate (-21 %)
- LAMAX Storm1 Turquoise (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Komentáře