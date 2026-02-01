Alza zlevňuje audio: Sluchátka a reproduktory koupíte v akci až o 48 % levněji

2026-01-31T11:45:40+01:00
1. 2. 2026

Aktuální probíhající slevová akce na e-shopu Alza.cz se zaměřila na segment audio techniky. V nabídce se objevily desítky produktů za zvýhodněné ceny, přičemž důraz je kladen především na bezdrátová řešení. Zákazníci mohou vybírat z širokého spektra True Wireless sluchátek vhodných pro běžný poslech i náročné hraní her, a také z rozmanité nabídky bezdrátových reproduktorů, od kompaktních přenosných modelů až po výkonné párty systémy. Slevy u vybraných položek dosahují téměř poloviny původní ceny.

True Wireless sluchátka

Kategorie zcela bezdrátových sluchátek (TWS) zažívá v posledních letech obrovský boom díky svému pohodlí a rostoucí kvalitě zvuku. V aktuální slevové vlně lze nalézt modely s pokročilým potlačením hluku (ANC), sluchátka optimalizovaná pro herní konzole s nízkou latencí, ale i stylové kousky pro každodenní nošení. Zlevněny byly produkty značek jako Sony, Sennheiser, SteelSeries či AlzaPower.

Bezdrátové reproduktory

Segment bezdrátových reproduktorů nabízí řešení pro různé scénáře použití. Od malých, odolných reproduktorů ideálních na cesty, přes designové kousky do bytu, až po masivní systémy s vysokým výkonem a světelnými efekty, které ozvučí větší prostory. Mezi zlevněnými produkty nechybí oblíbené modely od JBL, Niceboy nebo herní speciály od SteelSeries.

