Samsung za týden ukáže Galaxy F70e 5G

Firma Samsung spustila marketingovou kampaň k mobilní novince, která již brzy zamíří do modelové řady Galaxy F. Produktová stránka přibližuje všechny klíčové prvky a zároveň odhaluje konečnou podobu zařízení. Jihokorejský gigant zařadí zástupce s názvem Galaxy F70e 5G do segmentu nižší střední třídy, kde rozhodně nebude patřit mezi hlavní tahouny.
Méně je více
Přírůstek dostane LCD panel se 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 800 nitů. Výřez ve tvaru padající kapky bude patřit základní 8MPx selfie kamerce. Do nitra telefonu nasadí čipovou sadu Dimensity 6300 od MediaTeku nebo bateriový článek o velikosti 6 000 mAh, který má podporovat technologii rychlého nabíjení.
Zadní část potažená umělou kůží ponese dva objektivy fotoaparátu ve složení hlavního 50MPx a hloubkového 2MPx snímače. Operační systém Android 16 pod rozhraním One UI 8 získá bezpečnostní záplaty po dobu 6 let a k tomu 6 hlavních aktualizací. Seznam můžeme uzavřít podporou 5G sítí, certifikací odolnosti IP54 či dvěma barevnými verzemi (modrou, zelenou).
Oficiální představení proběhne v pondělí 9. února, kdy zjistíme prodejní cenu a zbytek výbavy. V každém případě cenovka nemá po přepočtu překročit hranici 3 390 Kč.
