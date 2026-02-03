Xiaomi 15T kleslo cenou pod 10 tisíc, takhle levně lepší telefon nekoupíte KOMERČNÍ ČLÁNEK

Xiaomi 15T kleslo cenou pod 10 tisíc, takhle levně lepší telefon nekoupíte2026-02-03T15:41:00+01:00
• 3. 2. 2026#Android #Smartphony

Bestseller loňského roku od Xiaomi opět strhává pozornost. Xiaomi 15T se téměř okamžitě stalo hitem, a to nejen díky své parádní výbavě, ale také díky nízké ceně. Tu si právě teď v Mobil Pohotovosti můžete snížit ještě víc, a telefon získat už za 9 990 Kč, což je ta vůbec nejnižší cena mezi autorizovanými prodejci.

Hit roku 2025 pod 10 tisíc

Xiaomi 15T láká na výbavu, kterou běžně vídáme u výrazně dražších modelů. Není proto divu, že se v příčkách oblíbenosti vyšplhal tak vysoko. Na první pohled potěší velký 6palcový AMOLED displej a 120Hz obnovovací frekvence, díky čemuž je telefon perfektní na hry i filmy. Za výkonem stojí čipset Dimensity 8400-Ultra a samozřejmostí je i velká 5 500mAh baterie s rychlým nabíjením.

To, co z Xiaomi 15T dělá skutečně zajímavý kousek, je jeho fotosoustava. Trojitý fotoaparát se špičkovou optikou Leica zajistí kvalitní snímky ve dne i za horších světelných podmínek. Těšit se tak můžete z ostrých fotografií s realistickými barvami, a to při focení portrétů, krajiny ale i detailů.

V Mobil Pohotovosti model pořídíte za akčních 10 990 Kč (běžně 12 990 Kč), a pokud odprodáte svůj starý telefon, získáte výkupní bonus ve výši 1 000 Kč. Díky tomu vás nový Xiaomi 15T vyjde na pouhých 9 990 Kč.

  • Xiaomi 15T už od 9 990 Kč (běžně 12 990 Kč)

Obsah obrázku přístroj, osoba, Mobilní telefon, Elektronické zařízeníObsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

O kus lepší Xiaomi 15T Pro právě teď chytíte podobně výhodně. Ze své běžné ceny (16 290 Kč) spadl na pouhých 13 990 Kč, a stejně jako u levnější verze, i zde můžete získat výkupní bonus ve výši 1 000 Kč. Nabízí výrazně lepší optiku Leica, displej potom zůstává 6,83″ AMOLED se 144Hz obnovovací frekvencí a o plynulý chod se postará výkonnější čipset.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Apple iPin místo hodinek? ⌚ Gemini porazilo ChatGPT + iPhone 18 Pro

💡ANKETA: Který trend v mobilech považujete za nejvíc zbytečný?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat