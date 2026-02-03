Bestseller loňského roku od Xiaomi opět strhává pozornost. Xiaomi 15T se téměř okamžitě stalo hitem, a to nejen díky své parádní výbavě, ale také díky nízké ceně. Tu si právě teď v Mobil Pohotovosti můžete snížit ještě víc, a telefon získat už za 9 990 Kč, což je ta vůbec nejnižší cena mezi autorizovanými prodejci.
Hit roku 2025 pod 10 tisíc
Xiaomi 15T láká na výbavu, kterou běžně vídáme u výrazně dražších modelů. Není proto divu, že se v příčkách oblíbenosti vyšplhal tak vysoko. Na první pohled potěší velký 6palcový AMOLED displej a 120Hz obnovovací frekvence, díky čemuž je telefon perfektní na hry i filmy. Za výkonem stojí čipset Dimensity 8400-Ultra a samozřejmostí je i velká 5 500mAh baterie s rychlým nabíjením.
To, co z Xiaomi 15T dělá skutečně zajímavý kousek, je jeho fotosoustava. Trojitý fotoaparát se špičkovou optikou Leica zajistí kvalitní snímky ve dne i za horších světelných podmínek. Těšit se tak můžete z ostrých fotografií s realistickými barvami, a to při focení portrétů, krajiny ale i detailů.
V Mobil Pohotovosti model pořídíte za akčních 10 990 Kč (běžně 12 990 Kč), a pokud odprodáte svůj starý telefon, získáte výkupní bonus ve výši 1 000 Kč. Díky tomu vás nový Xiaomi 15T vyjde na pouhých 9 990 Kč.
- Xiaomi 15T už od 9 990 Kč (běžně 12 990 Kč)
O kus lepší Xiaomi 15T Pro právě teď chytíte podobně výhodně. Ze své běžné ceny (16 290 Kč) spadl na pouhých 13 990 Kč, a stejně jako u levnější verze, i zde můžete získat výkupní bonus ve výši 1 000 Kč. Nabízí výrazně lepší optiku Leica, displej potom zůstává 6,83″ AMOLED se 144Hz obnovovací frekvencí a o plynulý chod se postará výkonnější čipset.
- Xiaomi 15T Pro už od 12 990 Kč (běžně 16 290 Kč)
