Herní tablet Black Shark od Xiaomi míří do Evropy

Herní tablet Black Shark od Xiaomi míří do Evropy2026-02-07T13:35:04+01:00
• 7. 2. 2026#Android #Ostatní

Black Shark Gaming Tablet | Zdroj: Black Shark

Čínský gigant Xiaomi pod herní značkou Black Shark do Evropy vypustí nový tablet s názvem Black Shark Gaming Tablet. Tento zástupce na domácí půdě se vůbec poprvé ukázal před koncem loňského roku a nyní dostane prostor v našich končinách. Výrobce do kompaktní konstrukce samozřejmě nasadí kvalitní displej nebo výkonný procesor.

To hlavní uvnitř

V nijak navenek oslnivém těle čeká 8,8palcový displej s 2,5K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Vnitřní sestava vychází z osmijádrového procesoru Snapdragon 8s Gen 3 od Qualcommu. K němu byla připojena 12GB operační paměť RAM a 256GB interní úložiště, kterému nechybí podpora až 2TB paměťových microSD karet.

xiaomi black shark gaming tablet 3 2860x1634x xiaomi black shark gaming tablet 4 2866x1638x

Black Shark Gaming Tablet | Zdroj: Black Shark

O výdrž se sice postará 7 300mAh článek baterie, ale vůbec není upřesněna technologie rychlého nabíjení. Mobilní hráče bude určitě zajímat účinný systém chlazení o celkové ploše 25 176 mm². Dále od prvního spuštění poběží pod operačním systémem Android 16, který například nabídne herní režim.

Ze zbytku výbavy můžeme zmínit 5MPx přední kamerku, základní 13MPx objektiv fotoaparátu, síťový standard Wi-Fi 6, funkci Bluetooth 5.4, duální reproduktory či podporu DisplayPortu. Firma na prodejní pulty vypustí dvě barevné možnosti (černou, stříbrnou). Konečnou cenovku zjistíme již v nejbližších dnech.

xiaomi black shark gaming tablet 1 1000x1000x

Black Shark Gaming Tablet | Zdroj: Black Shark

Zdroje: global.blackshark.com, gizmochina.com

Chytrý prsten: Revoluce na prstu, nebo předražená cetka?

💡ANKETA: Který trend v mobilech považujete za nejvíc zbytečný?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat