Herní tablet Black Shark od Xiaomi míří do Evropy

Čínský gigant Xiaomi pod herní značkou Black Shark do Evropy vypustí nový tablet s názvem Black Shark Gaming Tablet. Tento zástupce na domácí půdě se vůbec poprvé ukázal před koncem loňského roku a nyní dostane prostor v našich končinách. Výrobce do kompaktní konstrukce samozřejmě nasadí kvalitní displej nebo výkonný procesor.
To hlavní uvnitř
V nijak navenek oslnivém těle čeká 8,8palcový displej s 2,5K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Vnitřní sestava vychází z osmijádrového procesoru Snapdragon 8s Gen 3 od Qualcommu. K němu byla připojena 12GB operační paměť RAM a 256GB interní úložiště, kterému nechybí podpora až 2TB paměťových microSD karet.
O výdrž se sice postará 7 300mAh článek baterie, ale vůbec není upřesněna technologie rychlého nabíjení. Mobilní hráče bude určitě zajímat účinný systém chlazení o celkové ploše 25 176 mm². Dále od prvního spuštění poběží pod operačním systémem Android 16, který například nabídne herní režim.
Ze zbytku výbavy můžeme zmínit 5MPx přední kamerku, základní 13MPx objektiv fotoaparátu, síťový standard Wi-Fi 6, funkci Bluetooth 5.4, duální reproduktory či podporu DisplayPortu. Firma na prodejní pulty vypustí dvě barevné možnosti (černou, stříbrnou). Konečnou cenovku zjistíme již v nejbližších dnech.
