První operátor v Česku spouští eSIM Transfer

eSIM technologie je zde nějakou dobu, ale zatím se nejedná o plně rozšířený standard, zejména u levnějších smartphonů. Dalo by se říci, že možnost používání elektronické SIM karty je dostupná ve střední a top modelové třídě. I tak stále je nutné získávat QR kódy, speciální čísla, nebo se někam přihlašovat, zejména při přenosu do nového zařízení. Vodafone ale jako první začíná nabízet eSIM Transfer.
„Fyzické SIM karty jsou s námi desítky let, ale s ohledem na ochranu životního prostředí a technologický vývoj je budoucnost jasná – virtuální eSIM. V naší nabídce už většina smartphonů eSIM podporuje a více než 170 tisíc našich zákazníků ji aktivně využívá,“ uvádí Michal Janda, Head of Products and Services Vodafone Česká republika.
eSIM Transfer
V tomto případě jde spíše o podporu samotného standardu, na čemž operátor spolupracoval i s Googlem a Samsungem, ale samotná technologie je dostupná i na dalších zařízeních. eSIM Transfer ale není jen o možnosti přenesení eSIM do nového zařízení. Jak uvádí Vodafone, tak poslouží pro:
- výměnu fyzické SIM za eSIM v jiném telefonu,
- výměnu SIM za eSIM ve stejném zařízení,
- přesun eSIM mezi dvěma telefony.
Novinka je dostupná i pro předplacenkáře a je nutné mít aktuální verzi operačního systému Android, ale Vodafone nespecifikoval, jaká verze je minimálně vyžadována. Funkci například využijete při prvním zapnutí mobilu a v jeho nastavovacím procesu. Jak Vodafone vysvětluje, je to podobné jako přenos aplikací.
Rozhodně se jedná o krok správným směrem a zřejmě se dočkáme podpory i od O2 či T-Mobile, jen tedy s nějakým zpožděním. Dá se ale očekávat, že nebudou otálet. Je spíše otázka, kdy se dočkáme první implementace iSIM, což je další generace, ale zde spíše čekáme na integraci ze stran výrobců. Dokonce je zde ještě modernější technologie rSIM.
