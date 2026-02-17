Neomezená data pod 400 Kč? Jde to, pokud znáte tento jednoduchý trik s tarifem KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 17. 2. 2026

Máte už dost neustálého dokupování dat nebo faktur, které se šplhají k tisícikoruně? Český trh s mobilními tarify sice patří k těm dražším, ale občas se objeví nabídka, která dokáže zavedené pořádky nabourat. Našli jsme způsob, jak mít v mobilu „nekonečno“ za cenu, o které se vám u velkých operátorů ani nezdá.

Většina z nás chce od telefonu jedinou věc: nemuset řešit, jestli si můžu pustit video na YouTube nebo poslat fotky z výletu, aniž by přišla SMS o vyčerpání dat. Řešením je neomezený tarif. Jenže ty běžně stojí ranec. Tedy, pokud nevíte, kam se podívat.

Konec počítání megabajtů za cenu oběda

Poskytovatel NejPřipojení.cz přišel s nabídkou, která cílí na běžného českého uživatele. Nabízí tarif s neomezeným voláním, SMS i daty za 496 Kč měsíčně.

Kde je háček? V rychlosti. Tarif má strop nastavený na 8 Mbps. Zní to jako málo? Pro stahování 100GB her možná ano. Ale pro reálný život?

  • HD video na YouTube? Bez problémů.
  • Instagram a TikTok? Načítají se okamžitě.
  • Videohovory? Plynulé.

Pro 90 % uživatelů je tato rychlost naprosto dostačující a rozdíl oproti „plné palbě“ v praxi ani nepoznají – kromě toho rozdílu na faktuře.

Trik pro rodiny a party: Cena padá na 381 Kč

Tady to začíná být opravdu zajímavé. Pokud se domluvíte s rodinou, kolegy nebo kamarády, můžete cenu srazit na úplné minimum. Systém množstevních slev je neúprosný:

Získat kompletně neomezený tarif (volání + data) za 381 Kč je v dnešní době nabídka, která se neodmítá. Navíc bez závazků – když se vám to nebude líbit, prostě odejdete.

Co na to lidé? „Konečně to funguje“

Zatímco u velkých hráčů jste často jen číslo, menší poskytovatelé si zakládají na osobním přístupu. V recenzích na Google se to jen hemží pochvalami. Uživatelé jako Stan Kol nebo Maxim_Tobes vyzdvihují, že „vše šlape, jak má“ a technická podpora (často jmenovaný pan Pecina) řeší věci lidsky a hned. Žádné robotické linky, ale reálná pomoc.

Snímek obrazovky 2026 02 16 081321 661x136x

Jedinou podmínkou je čistý registr SOLUS. Pokud dluhy nemáte, cestě k levným datům nic nebrání.

Chcete ušetřit tisíce ročně? Podívejte se na ceník a spojte se s přáteli na webu NejPřipojení.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

nejpripojeni
