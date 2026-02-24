Konec února představuje pro technologické nadšence a náročné uživatele zlomový termín. Na trhu totiž dobíhá jedna z nejvýraznějších slevových akcí operátora Vodafone. Lze v ní pořídit neomezené mobilní tarify a prémiové pevné připojení za zlomkové ceny. Časové okno pro využití těchto podmínek se však s koncem měsíce definitivně uzavírá.
Neomezená data za 462 Kč: Sdílený balíček končí v pátek
Zatímco standardní ceníky za plně neomezená data zůstávají v Česku tradičně vysoké, dobíhající kampaň nabízí cestu k výrazné úspoře prostřednictvím balíčku zvaného „GIGA Kombo“. Základem je spojení dvou telefonních čísel pod jednu platbu, díky čemuž celková cena klesá na 924 Kč měsíčně za oba tarify dohromady.
Při prostém rozpočítání vychází jedna SIM karta na pouhých 462 Kč. V této ceně je zahrnuto neomezené volání, SMS a neomezená data s přenosovou rychlostí 8 Mb/s. Tato rychlost poskytuje dostatečnou šířku pásma pro streamování Full HD videa i plynulý běh běžných aplikací. Zásadní informací je platnost této cenové hladiny – možnost aktivace končí s úderem páteční půlnoci, tedy 28. února 2026.
Optický výkon za 299 Kč: Gigabitové připojení pro náročné
U pevného internetu je situace podobně agresivní, promo akce zde ovšem platí až do konce března. Vodafone zavedl plošnou jednotnou cenu 299 Kč měsíčně platnou po dobu prvních 12 měsíců. Tento cenový strop se vztahuje i na nejvyšší dostupné rychlosti, což představuje ideální příležitost pro vybavení chytré domácnosti.
Specifikace zlevněných rychlostních profilů:
- Internet Basic+ Lite
- Vhodné pro: Každodenní aktivity, videa, videohovory
- Rychlost: Stahování 250 Mb/s, odesílání 200 Mb/s
- Hardware: Vodafone Station 3.1 (pronájem +70 Kč/měs.)
- Cena: Prvních 12 měsíců 299 Kč, poté 399 Kč
- Internet Premium+ Lite
- Vhodné pro: Náročné uživatele, chytrou domácnost, 4K streamy, herní servery
- Rychlost: Stahování 1000 Mb/s (1 Gb/s), odesílání 200 Mb/s
- Hardware: Ultra Hub 7 s podporou Wi-Fi 6E (pronájem +120 Kč/měs.)
- Cena: Prvních 12 měsíců 299 Kč, poté 599 Kč
- Internet Ultra+ Lite
- Vhodné pro: Maximální výkon, VR (virtuální realita), cloud gaming bez latence
- Rychlost: Stahování 2000 Mb/s (2 Gb/s), odesílání 400 Mb/s
- Hardware: Ultra Hub 7 s podporou Wi-Fi 6E (pronájem +120 Kč/měs.)
- Cena: Prvních 12 měsíců 299 Kč, poté 699 Kč
Pro maximální využití moderních technologií dává v rámci této akce největší smysl volba 1 Gb/s nebo 2 Gb/s linky. V kombinaci s moderním Ultra Hubem 7 vzniká stabilní základna i pro ty nejnáročnější sci-fi a geek scénáře. Vyšší tarify navíc obsahují tříměsíční bezplatný přístup ke službě Prima+ PREMIUM.
Odkazy s detaily k oběma akcím: Mobilní GIGA Kombo (končí 28.2.) | Zlevněný internet (do 31.3.)
