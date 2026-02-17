Vivo V60 Lite: Změna procesoru přináší výrazný výkonnostní skok

Zdroj: Vivo
Vivo rozhodně nečeká na nějakou vetší nebo menší událost a představuje novinky jak na běžícím pásu. Někdy je ale problém se samotnými názvy, jelikož se dost často děje, že je recykluje. Například v minulém roce jsme se dočkali modelu Vivo V60 Lite a nyní máme zde nový přírůstek se stejným názvem.
Jiný procesor?
Někdy jsou názvy dost komplikované nebo dlouhé, ale na druhou stranu není vhodné používat stejné označení. Dnešní novinka Vivo V60 Lite má v podstatě stejné specifikace jako loňský model, ale je zde jedna podstatnější odlišnost. Zatímco dříve byl použit procesor Snapdragon 685, tak nyní zde máme Snapdragon 6s Gen 2.
Na první pohled je jasné, že se jedná o generační skok, ale v řeči čísel má nový model se Snapdragonem 6s Gen 2 o 92 % více výkonu v jednojádrových operacích a o 33 % více v multihádrových. I grafika je rychlejší, o 20 %. Z tohoto pohledu se jedná o daleko lepší kousek.
Bohužel se jedná stále o 4G mobil, tedy bez podpory mobilních sítí páté generace. Kromě toho Vivo V60 Lite zaujme například baterií o kapacitě 6500 mAh, stereo reproduktory nebo odolností proti vodě (certifikace IP65). I displej je na tom poměrně dobře, ostatně se jedná o služby AMOLED panel.
Vivo V60 Lite zatím nemá nastavenou cenu a ani nebyly zveřejněny informace o dostupnosti. Snad se k nám dostane právě tato verze a ne loňský slabší model.
Specifikace Vivo V60 Lite
- displej: 6,77 palců, AMOLED, Q10, rozlišení 2392 x 1080, 60/90/120 Hz, jas až 1800 nitů, 387 PPI, P3
- procesor: Snapdragon 6s Gen 2 4G (6 nm), 8 jader (4× 2,8 GHz + 4× 1,9 GHz)
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- úložiště: 256 GB UFS 2.2
- Operační systém: Android 15, Funtouch OS 15
- SIM: 1x Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony, f/1,79, AF, FOV 79°, 5P čočka)
- 8 Mpx (širokoúhlý, f/2,2, FOV 120°, 5P čočka)
- přední: 32 Mpx (f/2,45, FOV 72°, 5P čočka)
- IP65
- stereo
- čtečka otisků prstů v displeji
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi (2,4/5 GHz), GPS (BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS), USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 163,77 x 76,28 x 7,59 mm, 194 gramů, záda z plastového kompozitu
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 90W rychlé nabíjení
