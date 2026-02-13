Operátor Vodafone v prvním čtvrtletí roku 2026 výrazně upravuje svou cenovou politiku u klíčových služeb. V rámci valentýnské kampaně a jarní podpory fixního připojení přichází s nabídkou, která kombinuje mobilní tarify pro dvojice a agresivně naceněný pevný internet. Akce cílí na uživatele hledající konsolidaci služeb a maximální úsporu při zachování vysokých přenosových rychlostí.
Valentýnské GIGA Kombo: Neomezená konektivita pod 500 Kč
V segmentu mobilních služeb reaguje operátor na poptávku po sdílených tarifech. Do 28. února 2026 je k dispozici takzvané GIGA Kombo, které sdružuje dva neomezené tarify („Od srdce“ a „Zamilovaný tarif“).
Zatímco standardní ceníková cena za tyto dvě služby činí 1 087 Kč měsíčně, v rámci promo akce klesá částka na 924 Kč. Při rozpočítání na jednu SIM kartu tak vychází neomezený tarif na 462 Kč měsíčně. Balíček obsahuje neomezené volání, SMS a neomezená data s rychlostním stropem 8 Mb/s. Tato rychlost je dostatečná pro běžnou konzumaci obsahu, sociální sítě i streamování videa ve Full HD kvalitě.
Vysokorychlostní internet za jednotnou cenu
Ještě výraznější slevu nasadil Vodafone u pevného internetového připojení. Až do 31. března 2026 platí akce, kdy jsou všechny hlavní rychlostní profily dostupné za jednotnou cenu 299 Kč měsíčně po dobu prvních 12 měsíců. Tato nabídka se týká i nejvyšších tarifů, což představuje značnou úsporu oproti běžným cenám.
Zákazníci mohou vybírat z následujících variant:
- Internet Basic+ Lite (250 Mb/s): Základní varianta pro běžné domácnosti. Po roce cena stoupne na 399 Kč.
- Internet Premium+ Lite (1 Gb/s): Ideální pro chytrou domácnost a streamování ve 4K. Po uplynutí akčního období bude cena 599 Kč.
- Internet Ultra+ Lite (2 Gb/s): Nejvyšší dostupná rychlost určená pro nejnáročnější uživatele, cloud gaming a virtuální realitu. Standardní cena po roce je stanovena na 699 Kč.
K tarifům je nutné připočítat pronájem modemu. U základní varianty jde o Vodafone Station 3.1 (70 Kč/měs.), u gigabitových rychlostí je dodáván výkonnější Ultra Hub 7 s podporou Wi-Fi 6E (120 Kč/měs.). Vyšší tarify navíc obsahují bonus v podobě přístupu ke službě Prima+ PREMIUM na 3 měsíce zdarma.
Více informací o mobilních tarifech a pevném internetu naleznete na oficiálních stránkách operátora.
