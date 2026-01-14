Youtube vylepšuje rodičovskou kontrolu, i v rámci Shorts

Sociální sítě a nejrůznější platformy nyní mají vertikální videa, mezi kterými se posouvá jednoduchým gestem nahoru nebo dolů. Současně se jedná o návykovou záležitost a mnozí stráví tímto procházením celé hodiny, a to mnohdy na úkor jiným činnostem. Youtube proto vylepšuje rodičovskou kontrolu o nové prvky.

Omezení i Shorts

Youtube nás informoval, že nově zavádí rozšířené limity v rámci rodičovské kontroly u videí formátu Shorts. Zde je možnost nastavení denního limitu až dvě hodiny. Současně jde nastavit i 0 minut, tedy zakázat procházení tohoto formátu jako takového. Kromě toho kde nově nastavit i vlastní připomenutí večerky nebo pauzy.

Shorts Control UX with Logowidth 1000format webp 1000x562x

Zdroj: Youtube

Zapracovalo se i na vytvoření dětského profilu, kde si lze vybrat mezi Youtube Kids a běžným Youtube pro dítě ve věku 9+. Zde navíc máte další tři možnosti, které jsou také odstupňované věkem. Samotný popis u jednotlivých kategorií definuje, co lze očekávat za obsah. Tato novinka v rámci nastavení bude dostupná v horizontu týdnů i v Česku.

videoframe 11760 1920x1080x videoframe 13787 1920x1080x

Zdroj: Youtube

Kromě toho Youtube zapracoval na samotném systému výběru obsahu pro mladistvé, přičemž se spolupracovalo s organizacemi jako Youth Advisory Committee, Center for Scholars & Storytellers při UCLA, odborníci z American Psychological Association, Digital Wellness Lab při Boston Children’s Hospital a dalšími. Výsledkem má být vhodnější obsah, kde se cílí na samotnou kvalitu.

Zdroj: Tisková zpráva

