Loňský trhák zamířil do slev. Redmi Note 14 Pro je skvělý fotomobil střední třídy a vychází jen na 4 590 Kč

14. 1. 2026

Výrazně zlevněné telefony řady Redmi Note 14 jsou jednou z nejzajímavějších nabídek poslední doby. Jejich cena u Mobil Pohotovosti nově začíná už na 2 490 Kč. To z nich v kombinaci s bohatou výbavou dělá jedny z nejvýhodnějších smartphonů na trhu. Oblíbená modelová řada je nyní dostupná za ceny, které tady ještě nebyly.

Super výbava pod 2 500 Kč

Pokud hledáte levný, ale zároveň dobře vybavený telefon, který vám vydrží, mezi nejlepší volby patří řada Redmi Note 14 od Xiaomi. Všechny smartphony z této řady se můžou pochlubit skvělým displejem, výkonným fotoaparátem i nadprůměrně velkou baterií. Právě proto si také získaly oblibu a staly se naprostými bestsellery. Nyní šla ale jejich cena ještě výrazněji dolů díky zajímavým novoročním slevám.

Obsah obrázku přístroj, Elektronické zařízení, osoba, elektronikaObsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Největším lákadlem je bezesporu model Redmi Note 14S, jehož cena spadla na 3 490 Kč (běžně 4 590 Kč). Ve své třídě přitom jde o nadprůměrně vybavený telefon se 120 Hz displejem, výkonným 200Mpx foťákem a velkou baterií. Nechybí ani čtečka otisků prstu v displeji. V ceně navíc získáte prodlouženou 3letou zárukou zdarma.

Výrazně ale zlevnila celá řada Redmi Note 14. Třeba ještě bohatěji vybavený Redmi Note 14 Pro teď vychází jen na 4 590 Kč (běžně 6 290 Kč). Za tuto cenu nabídne trojitý fotoaparát s 200Mpx hlavním snímačem, výkonnější procesor, kvalitnější 120Hz AMOLED displej, rychlejší 45W nabíjení a vyšší 256GB paměť v kombinaci s 8 GB RAM. Taková výbava běžně patří do vyšších tříd telefonů, které mají také mnohem vyšší cenovky.

Ceny zlevněných modelů z řady Note 14:

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

