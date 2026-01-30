V rámci aktuálních promočních akcí na trhu s elektronikou se objevila řada zajímavých nabídek v segmentu chytré domácnosti. Pozornost si zaslouží především kategorie zaměřené na zabezpečení majetku a monitorování prostoru. Uživatelé, kteří zvažují modernizaci svého domovního systému nebo instalaci dohledových kamer, mají nyní možnost pořídit vybavení od ověřených výrobců, jako jsou TP-Link, Hikvision (HiLook) či iGET, s výraznými slevami dosahujícími až 30 %. Níže přinášíme přehled klíčových kategorií a konkrétních produktů, které jsou aktuálně k dispozici za snížené ceny.
Domácí a domovní telefony
Moderní video zvonky představují první linii pasivní bezpečnosti. Umožňují vizuální kontrolu návštěvníků ještě před otevřením dveří a díky propojení s mobilní aplikací lze komunikovat s kurýrem či návštěvou odkudkoli na světě. Vybrané modely nabízejí vysoké rozlišení a pokročilé funkce detekce pohybu.
- TP-Link Tapo D210 (-20 %)
- TP-Link Tapo D230S1 (-20 %)
- Hilook by Hikvision VI-K12P (-15 %)
- Hilook by Hikvision VI-K23P (-15 %)
Kamerové systémy
Pro komplexní přehled o dění kolem domu či ve firmě jsou ideálním řešením ucelené kamerové systémy. Tyto sady obvykle obsahují nahrávací zařízení (NVR/DVR) a několik kamer, což zajišťuje centralizované ukládání záznamů a nepřetržitý monitoring více míst současně. Aktuální nabídka zahrnuje varianty s PoE napájením i hybridní systémy.
- HiLook IKS-2044BTH-PH/W (-15 %)
- HiLook Smart Hybrid Light KIT (-15 %)
- iGET HOME NVR PoE kit N85P4 (-15 %)
- Hilook by Hikvision IK-4142BH-MH/P(C) (-15 %)
Chytré IP kamery
Pokud není vyžadován komplexní systém s centrálním nahráváním, jsou samostatné chytré IP kamery flexibilní a cenově dostupnou alternativou. Nabízejí snadnou instalaci, připojení přes Wi-Fi a funkce jako otáčení (Pan/Tilt), solární napájení pro venkovní použití nebo vysoké 4K rozlišení. Zde slevy dosahují nejvyšších hodnot.
- TP-Link Tapo TC90 KIT, Pan/Tilt Solar-Powered Security Camera Kit (-20 %)
- TP-Link Tapo C560WS (-20 %)
- Tenda RH9-WCA Dual-Lens (-15 %)
- Hilook by Hikvision IPC-T240HA (-30 %)
Další chytré prvky
Ekosystém chytré domácnosti doplňují další zařízení, která zvyšují komfort a bezpečnost. Patří sem chytré zásuvky pro vzdálené ovládání spotřebičů, senzory teploty a vlhkosti, nebo kompletní GSM alarmy, které slouží jako centrální bod zabezpečení objektu.
- TP-Link Tapo P110M (-20 %)
- TP-Link Tapo T315 (-20 %)
- iGET SECURITY M3B bezdrátový GSM alarm (-20 %)
- iGET SECURITY M5-4G Premium – inteligentní zabezpečovací systém 4G LTE/WiFi/LAN, set (-20 %)
