Velký přehled slev na chytrou bezpečnost: Zabezpečte domácnost moderními technologiemi za výhodnější ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

Velký přehled slev na chytrou bezpečnost: Zabezpečte domácnost moderními technologiemi za výhodnější ceny2026-01-30T08:00:00+01:00
• 30. 1. 2026#Ostatní

V rámci aktuálních promočních akcí na trhu s elektronikou se objevila řada zajímavých nabídek v segmentu chytré domácnosti. Pozornost si zaslouží především kategorie zaměřené na zabezpečení majetku a monitorování prostoru. Uživatelé, kteří zvažují modernizaci svého domovního systému nebo instalaci dohledových kamer, mají nyní možnost pořídit vybavení od ověřených výrobců, jako jsou TP-Link, Hikvision (HiLook) či iGET, s výraznými slevami dosahujícími až 30 %. Níže přinášíme přehled klíčových kategorií a konkrétních produktů, které jsou aktuálně k dispozici za snížené ceny.

Domácí a domovní telefony

Moderní video zvonky představují první linii pasivní bezpečnosti. Umožňují vizuální kontrolu návštěvníků ještě před otevřením dveří a díky propojení s mobilní aplikací lze komunikovat s kurýrem či návštěvou odkudkoli na světě. Vybrané modely nabízejí vysoké rozlišení a pokročilé funkce detekce pohybu.

Kamerové systémy

Pro komplexní přehled o dění kolem domu či ve firmě jsou ideálním řešením ucelené kamerové systémy. Tyto sady obvykle obsahují nahrávací zařízení (NVR/DVR) a několik kamer, což zajišťuje centralizované ukládání záznamů a nepřetržitý monitoring více míst současně. Aktuální nabídka zahrnuje varianty s PoE napájením i hybridní systémy.

Chytré IP kamery

Pokud není vyžadován komplexní systém s centrálním nahráváním, jsou samostatné chytré IP kamery flexibilní a cenově dostupnou alternativou. Nabízejí snadnou instalaci, připojení přes Wi-Fi a funkce jako otáčení (Pan/Tilt), solární napájení pro venkovní použití nebo vysoké 4K rozlišení. Zde slevy dosahují nejvyšších hodnot.

Další chytré prvky

Ekosystém chytré domácnosti doplňují další zařízení, která zvyšují komfort a bezpečnost. Patří sem chytré zásuvky pro vzdálené ovládání spotřebičů, senzory teploty a vlhkosti, nebo kompletní GSM alarmy, které slouží jako centrální bod zabezpečení objektu.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Apple iPin místo hodinek? ⌚ Gemini porazilo ChatGPT + iPhone 18 Pro

💡ANKETA: Který vedlejší fotoaparát na mobilu je pro vás nejdůležitější?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat