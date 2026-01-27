Probíhající slevová akce Alza Dny přináší zajímavé příležitosti pro upgrade herního vybavení. E-shop Alza.cz zařadil do nabídky široké spektrum produktů od mechanických klávesnic přes výkonné notebooky až po herní konzole. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších položek, které lze aktuálně pořídit za zvýhodněné ceny.
Herní klávesnice
Kvalitní periferie jsou základem každého herního setupu. V aktuální nabídce dominují modely s mechanickými spínači, které nabízejí lepší odezvu a životnost. Výrazné snížení ceny se týká zejména modulárních klávesnic značky Glorious, ale v nabídce nechybí ani bezdrátové modely od ASUS ROG či cenově dostupné varianty od značek Marvo a White Shark.
- GLORIOUS GMMK 3 100% BarebonesWired Black – US (-63 %)
- Marvo Shogo 78 Mechanical Wired Keyboard – EN (-41 %)
- ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless (ROG NX Snow) – CZ/SK (-28 %)
- Trust GXT 864 CADA TKL Mechanical Keyboard US (-20 %)
- White Shark WAKIZASHI 2, červený SW, šedo-černá – CZ/SK (-15 %)
- White Shark SHINOBI 2, červený SW, černá – CZ/SK (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Přesné herní myši
Pro hráče vyžadující maximální přesnost jsou k dispozici myši s pokročilými optickými senzory. Slevy se dotkly jak drátových modelů A4tech s technologií Light Strike, tak moderních bezdrátových myší Logitech řady G309 s technologií LIGHTSPEED, které zajišťují minimální latenci.
- A4tech Bloody P81S Activated Core 3, Curve černá (-57 %)
- Genius GX Gaming GX-19UV (-40 %)
- Logitech G309 LIGHTSPEED bílá (-26 %)
- Logitech G309 LIGHTSPEED černá (-26 %)
- LORGAR MSE90W, šedá (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Notebooky pro hraní i kreativní práci
Segment přenosných počítačů nabízí zařízení pro náročné uživatele i kreativce. Významnou část nabídky tvoří modely ASUS Vivobook a Zenbook s kvalitními OLED displeji, které vynikají podáním černé a věrností barev. Pro čistokrevné hráče jsou připraveny stroje z řad Lenovo Legion a LOQ nebo ASUS ROG Strix, osazené výkonnými grafickými kartami.
- ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506CU-OLED028X Earl Gray kovový (-26 %)
- ASUS Zenbook Duo UX8406CA-OLED067X Basalt Gray (-23 %)
- ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506CU-OLED012X Earl Gray kovový (-21 %)
- ASUS Zenbook 14 UX3405CA-OLED238W Ponder Blue celokovový (-18 %)
- ASUS Zenbook 14 UX3405CA-OLED230X Ponder Blue celokovový (-15 %)
- ASUS Vivobook Gaming V16 V3607VM-RP032X Matte Black (-13 %)
- ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LX-NEBULA077 Off Black (-11 %)
- Lenovo LOQ Essential 15IRX11 Luna Grey (záruka na 3 roky po registraci) (-8 %)
- Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H Eclipse Black celokovový (záruka 3 roky Premium Care On-Site) (-6 %)
- Lenovo LOQ Essential 15IRX11 Luna Grey (záruka na 3 roky po registraci) (-5 %)
- ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV139 Jaeger Gray kovový (-5 %)
- Další slevy najdete zde
Herní monitory s vysokou obnovovací frekvencí
Plynulý obraz je klíčem k úspěchu v kompetitivních hrách. V sekci monitorů aktuálně dominují modely Lenovo Legion a Acer Predator. Nabídka zahrnuje jak standardní 24″ a 27″ panely s vysokou obnovovací frekvencí, tak i širokoúhlé modely pro pohlcující herní zážitek.
- 23.8″ Lenovo Legion 24-10 (-22 %)
- 34″ Lenovo Legion Pro 34WD-10 (-22 %)
- 27″ Acer Predator Gaming XB273UV3 (-14 %)
- 27″ Lenovo Legion 27-10 (-12 %)
- 27″ Lenovo Legion 27Q-11 (-8 %)
- 27″ Lenovo Legion 27QD-10 (-8 %)
- 26,5″ Lenovo Legion Pro 27Q-10 (-7 %)
- 27″ Lenovo Legion R27s (-7 %)
- Další slevy najdete zde
Audio: Headsety a mikrofony
Pro komunikaci se spoluhráči je nezbytný čistý zvuk. Snížené ceny se týkají streamovacích mikrofonů Trust i populárních headsetů Logitech řady G PRO, které jsou ceněny pro svůj komfort i kvalitu zvukového podání.
- Trust GXT234W YUNIX USB Microphone White – bílá (-28 %)
- Logitech G PRO X SE Wired Gaming Headset, černá (-26 %)
- Trust GXT488 FORZE-B PS4 Headset Blue – modrá (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Herní konzole
Zajímavou příležitostí je zlevnění konzolí nové generace. PlayStation 5 ve verzi Slim (Digital Edition) je k dispozici samostatně i v setu s SSD diskem. Pro příznivce hraní na cestách je v nabídce výkonný handheld Lenovo Legion Go.
- PlayStation 5 (Slim) Digital Edition – 825GB + Disc Drive (-20 %)
- Lenovo Legion Go S 8APU1 Steam 1TB Nebula Nocturne (záruka na 3 roky po registraci) (-15 %)
- PlayStation 5 (Slim) Digital Edition – 825GB + 1TB SSD (-15 %)
- Další slevy najdete zde
