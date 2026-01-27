Slevy až 63 % na Alze: Herní žně přináší levnější nadupané notebooky, PlayStation 5, monitory a další KOMERČNÍ ČLÁNEK

Probíhající slevová akce Alza Dny přináší zajímavé příležitosti pro upgrade herního vybavení. E-shop Alza.cz zařadil do nabídky široké spektrum produktů od mechanických klávesnic přes výkonné notebooky až po herní konzole. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších položek, které lze aktuálně pořídit za zvýhodněné ceny.

Herní klávesnice

Kvalitní periferie jsou základem každého herního setupu. V aktuální nabídce dominují modely s mechanickými spínači, které nabízejí lepší odezvu a životnost. Výrazné snížení ceny se týká zejména modulárních klávesnic značky Glorious, ale v nabídce nechybí ani bezdrátové modely od ASUS ROG či cenově dostupné varianty od značek Marvo a White Shark.

Přesné herní myši

Pro hráče vyžadující maximální přesnost jsou k dispozici myši s pokročilými optickými senzory. Slevy se dotkly jak drátových modelů A4tech s technologií Light Strike, tak moderních bezdrátových myší Logitech řady G309 s technologií LIGHTSPEED, které zajišťují minimální latenci.

Notebooky pro hraní i kreativní práci

Segment přenosných počítačů nabízí zařízení pro náročné uživatele i kreativce. Významnou část nabídky tvoří modely ASUS Vivobook a Zenbook s kvalitními OLED displeji, které vynikají podáním černé a věrností barev. Pro čistokrevné hráče jsou připraveny stroje z řad Lenovo Legion a LOQ nebo ASUS ROG Strix, osazené výkonnými grafickými kartami.

Herní monitory s vysokou obnovovací frekvencí

Plynulý obraz je klíčem k úspěchu v kompetitivních hrách. V sekci monitorů aktuálně dominují modely Lenovo Legion a Acer Predator. Nabídka zahrnuje jak standardní 24″ a 27″ panely s vysokou obnovovací frekvencí, tak i širokoúhlé modely pro pohlcující herní zážitek.

Audio: Headsety a mikrofony

Pro komunikaci se spoluhráči je nezbytný čistý zvuk. Snížené ceny se týkají streamovacích mikrofonů Trust i populárních headsetů Logitech řady G PRO, které jsou ceněny pro svůj komfort i kvalitu zvukového podání.

Herní konzole

Zajímavou příležitostí je zlevnění konzolí nové generace. PlayStation 5 ve verzi Slim (Digital Edition) je k dispozici samostatně i v setu s SSD diskem. Pro příznivce hraní na cestách je v nabídce výkonný handheld Lenovo Legion Go.

