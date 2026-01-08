TCL Note A1 NxtPaper přijde na český trh, cena není nízká aktualizováno

Zdroj: TCL
Aktualizováno 8. 1.
Týden od představení náš české zastoupení společnosti TCL informovalo, že novinka Note A1 NxtPaper bude dostupná na českém trhu ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Základní verze, tedy Note A1 NXTPAPER (8 GB RAM / 256 GB), stylus a flipové pouzdro přijde na 14 999 Kč. Varianta s klávesnici pak bude stát 17 999 Kč.
„TCL Note A1 NXTPAPER umožňuje přemýšlet, psát a tvořit stejně přirozeně jako na papíře, ale s chytrostí a svobodou moderních technologií,“ uvedl Daniel Sun, technologický ředitel společnosti TCL Industries. „Je to výkonný nástroj pro přehlednou práci, kreativitu a propojení, doplněný o AI funkce určené profesionálům, studentům, kreativcům i akademikům.“
Kromě toho vyzdvihuje následující funkce:
- Převod ručně psaného textu na digitální
- přepis mluveného slova v reálném čase
- překlad
- shrnutí obsahu
- úprava rukopisu
- asistence při psaní
- tvarování rukopisu jedním tahem
- rozpoznávání ručně psaných vzorců
- Inspiration AI
Původní článek 30. 12.
Trh s tablety sem tam oživí nějaké netradiční zařízení, ale je to velmi vzácné. Dnes zde máme naštěstí zajímavou novinku v podobě TCL Note A1 NxtPaper. Nejedná se o e-ink tablet pro čtení, a současně to není běžný tablet jako iPad. Je na pomezí obou světů.
TCL Note A1 NxtPaper
Společnost TCL uvádí, že displej je NXTPAPER Pure, který má speciální úpravu, aby byly minimalizované odlesky. Současně působí jako papír a je designován pro psaní, současně má být velmi pohodlný pro dlouhodobou práci. Panel má 11,5palcovou úhlopříčku a rozlišení je 2200 x 1440 pixelů. Maximální jas je pouze 300 nitů, což je na běžný tablet málo, ale na e-ink je to zase hodně. Současně má displej 120Hz rozlišení a podporuje plný rozsah barev.
Dodávaný stylus má zpoždění pod 5 ms a samozřejmě podporuje tlak. Nechybí i další příslušenství v podobě klávesnice. Uvnitř tepe procesor Helio G100 a baterie má kapacitu 8000 mAh s podporou 33W nabíjení. Na zádech je ještě 13MPx kamera a je zde dokonce i čtečka otisků prstů.
Kolem tabletu je celkem 8 mikrofonů a dva reproduktory. Systém má zabudované nejrůznější nástroje a aplikace pro psaní stylusem, případně kreslení. TCL neuvádí, jaký systém je v TCL Note A1 NxtPaper, ale je zde podpora pro cloudovou synchronizaci. Nechybí ani AI funkce. Novinka má nastavenou cenu cca 11 300 Kč bez daně a poplatků.
TCL Note A1 NxtPaper nemá za cíl konkurovat iPadům, spíše se snaží zaujmout místo v kategorii zařízení s e-ink displeji, tedy tablety pro poznámky.
Zdroj: gsmarena.com
