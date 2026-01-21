Novinka Sony LinkBuds Clip: Otevřená sluchátka, která hrají všemi barvami

Zdroj: Sony
Před čtyřmi lety Sony uvedlo relativně netradiční otevřená sluchátka LinkBuds a dnes zde máme další novinku v podobě Sony Linkbuds Clip. I tato sluchátka patří mezi otevřená, tedy neucpávají vaše ušní kanálky.
Sony Linkbuds Clip
Tato sluchátka se připevní na ucho jako nějaký šperk, díky čemuž máte stále povědomí, co se kolem vás děje. Navíc nemusíte řešit velikost špuntů. Každé sluchátko váží 6,4 gramu. Už ze samotné podstaty fungování je jasné, že zde chybí jakékoliv potlačení okolního hluku.
O konektivitu se zde stará Bluetooth 5.3 a měnič má 10 mm. Je zde i základní odolnost, což je garantováno certifikací IPX4. Jsou podporované kodeky SVC a AAC. Samotná sluchátka vydrží přehrávat hudbu 9 hodin, ve spojení s krabičkou pak 15 hodin. U hovorů se doba používají u sluchátek pohybuje kolem 4 hodin.
Sony Linkbuds Clip mají hned na začátek i příslušenství v podobě ochranných obalů, díky čemuž si je můžete barevně zkombinovat a mít tak něco originálnějšího. Sony Linkbuds Clip mají nastavenou cenu 4 999 Kč a prodej začíná v tomto měsíci.
