2. 1. 2026

Začátek roku je tradičně spojen s modernizací domácího vybavení. Aktuální „Mega výprodej roku“ na e-shopu Alza.cz nabízí příležitost k pořízení velkých domácích spotřebičů za zvýhodněné ceny. Akce se vztahuje na široké spektrum produktů od vinoték přes myčky až po pračky a sušičky, přičemž slevy u vybraných modelů dosahují až 35 %. Níže přinášíme přehled zajímavých položek v jednotlivých kategoriích.

Vinotéky pro správné skladování vína

Pro milovníky vína je klíčové udržení správné teploty a vlhkosti, čehož lze v domácích podmínkách efektivně dosáhnout pomocí specializovaných chladniček na víno. Moderní vinotéky nabízejí nejen antivibrační systémy pro klidné zrání vína, ale často i vícezónové chlazení pro různé odrůdy. V nabídce jsou jak kompaktní modely, tak velkokapacitní varianty s elegantním designem.

Úsporné myčky nádobí

Výměna starší myčky za nový model může přinést výraznou úsporu energie a vody. Současné spotřebiče disponují pokročilými invertorovými motory, které zajišťují tichý chod a dlouhou životnost. Výrobci často přidávají benefity ve formě prodloužených záruk na klíčové komponenty, jako jsou motory či vypouštěcí čerpadla.

Sušičky prádla s tepelným čerpadlem

Sušičky prádla se stávají standardem moderních domácností, zejména díky technologii tepelných čerpadel, která umožňuje sušit prádlo při nižších teplotách a s nižší spotřebou elektřiny. Akční nabídka zahrnuje modely s vysokou kapacitou i pokročilé sety v provedení věže, které šetří místo v koupelně či technické místnosti.

Chytré automatické pračky

Poslední kategorií ve výprodeji jsou automatické pračky. Důraz je kladen na konektivitu (Wi-Fi), parní funkce pro hygienické ošetření prádla a automatické dávkování pracích prostředků. V rámci akce lze získat modely s výraznou slevou, ke kterým výrobci často přidávají i cashback nebo doživotní záruky na motor.

