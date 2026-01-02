Začátek roku je tradičně spojen s modernizací domácího vybavení. Aktuální „Mega výprodej roku“ na e-shopu Alza.cz nabízí příležitost k pořízení velkých domácích spotřebičů za zvýhodněné ceny. Akce se vztahuje na široké spektrum produktů od vinoték přes myčky až po pračky a sušičky, přičemž slevy u vybraných modelů dosahují až 35 %. Níže přinášíme přehled zajímavých položek v jednotlivých kategoriích.
Vinotéky pro správné skladování vína
Pro milovníky vína je klíčové udržení správné teploty a vlhkosti, čehož lze v domácích podmínkách efektivně dosáhnout pomocí specializovaných chladniček na víno. Moderní vinotéky nabízejí nejen antivibrační systémy pro klidné zrání vína, ale často i vícezónové chlazení pro různé odrůdy. V nabídce jsou jak kompaktní modely, tak velkokapacitní varianty s elegantním designem.
- Siguro WC-G331B Dual Wine (-35 %)
- HAIER HWS56GDG WINE BANK 50 SERIES 5 + 5 let záruka po ragistraci (-20 %)
- Siguro WC-F121B Wine Touch (-20 %)
- CANDY CWC058 (-12 %)
- HOOVER HOWC023 (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Úsporné myčky nádobí
Výměna starší myčky za nový model může přinést výraznou úsporu energie a vody. Současné spotřebiče disponují pokročilými invertorovými motory, které zajišťují tichý chod a dlouhou životnost. Výrobci často přidávají benefity ve formě prodloužených záruk na klíčové komponenty, jako jsou motory či vypouštěcí čerpadla.
- WHIRLPOOL WIP 4T233 PFEG B + 10 let záruka na vypouštěcí čerpadlo po registraci (-28 %)
- LG DB375TXS + instalace zdarma (-20 %)
- CANDY CIP 3E7L0W + 15 let záruka na motor po registraci (-18 %)
- ELECTROLUX Electrolux 700 GlassCare EEM69300IX – 10 let záruka na invertorový motor po registraci (-17 %)
- WHIRLPOOL WH2IC10BS7LA0 +10 let záruka na motor vypouštěcího čerpadla po registraci (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Sušičky prádla s tepelným čerpadlem
Sušičky prádla se stávají standardem moderních domácností, zejména díky technologii tepelných čerpadel, která umožňuje sušit prádlo při nižších teplotách a s nižší spotřebou elektřiny. Akční nabídka zahrnuje modely s vysokou kapacitou i pokročilé sety v provedení věže, které šetří místo v koupelně či technické místnosti.
- WHIRLPOOL FFT M11 82 EE R + 10 let záruka na motor po registraci (-22 %)
- HAIER HD80-C367U1-S X SERIES 7 + 20 let záruka na motor po registraci (-20 %)
- LG WashTower WT1716WWF (-19 %)
- LG RC91V9AV4N + 10 let záruka na duální invertorový motor a kompresor (-11 %)
- ELECTROLUX 800 UltraCare EW8D595RCDC (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré automatické pračky
Poslední kategorií ve výprodeji jsou automatické pračky. Důraz je kladen na konektivitu (Wi-Fi), parní funkce pro hygienické ošetření prádla a automatické dávkování pracích prostředků. V rámci akce lze získat modely s výraznou slevou, ke kterým výrobci často přidávají i cashback nebo doživotní záruky na motor.
- AEG 9000 AbsoluteCare® LFR93846UC + Cashback 2 500 Kč + doživotní záruka na ökoinvertorový motor po registraci (-25 %)
- HAIER X SERIES 5 SLIM HW80-BP14357TU-S + 5 let záruka + 20 let záruka na motor po registraci (-20 %)
- LG WashTower WT1716WWF (-19 %)
- AMICA PPF 71235 BW (-19 %)
- GORENJE WPNEI84SBSWIFI + 15 let záruka na invertorový motor po registraci (-10 %)
- Další slevy najdete zde
