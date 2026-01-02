LG představuje novou řadu přenosných reproduktorů XBOOM

LG představuje novou řadu přenosných reproduktorů XBOOM
#Příslušenství

Zdroj: Gizmochina

LG odhalilo novou generaci Bluetooth reproduktorů XBOOM těsně před veletrhem CES 2026. Novinky zaujmou nejen elegantním designem a odolností, ale především chytrými funkcemi poháněnými, jak jinak, než umělou inteligencí. Řada zahrnuje modely XBOOM 501, Blast, Rock a Mini, které cílí na široké spektrum posluchačů.

Nová řada reproduktorů LG XBOOM

Všechny nové modely XBOOM sdílí technologii, která pomocí AI analyzuje přehrávaný obsah a akustické vlastnosti prostoru. Na základě těchto dat se automaticky upravuje zvuk, aby posluchači dostali vždy co nejlepší zážitek. Další stylový prvek představuje dynamické ambientní osvětlení, které se synchronizuje s rytmem hudby.

LG XBOOM Stage 501

Největší a nejvýkonnější model z celé série, XBOOM 501, je určený především pro společenské akce a karaoke. Nabízí:

  • výkon až 220 W
  • dva basové reproduktory a širokopásmové měniče
  • flexibilní konstrukci reproduktoru, který lze umístit horizontálně i vertikálně

Díky AI je navíc možné izolovat nebo odstranit vokály z přehrávané hudby, což je ideální pro karaoke nebo přizpůsobení playlistu podle nálady.

LG xboom Rock 1242x885x

BOOM Rock, Zdroj: Gizmochina

XBOOM Blast: odolný s výdrží až 35 hodin

Model XBOOM Blast zaujme robustním zpracováním, ergonomickými úchyty a především 99Wh baterií s výdrží až 35 hodin přehrávání. Je ideální na výlety, zahradní oslavy nebo delší cesty.

XBOOM Rock a Mini

Pokud hledáte menší a snadno přenosný reproduktor, LG nabízí dvě varianty:

  • XBOOM Mini: ultrakompaktní řešení pro každodenní použití, s poutkem a možností přichycení kamkoliv
  • XBOOM Rock: stavěný pro náročné podmínky, s konstrukcí testovanou podle vojenských standardů odolnosti. Oba modely nabídnou přibližně 10 hodin provozu na jedno nabití
LG xboom Mini 496x616x

XBOOM mini, Zdroj: Gizmochina

Spolupráce s will.i.am a debut na CES 2026

LG pokračuje ve spolupráci s umělcem will.i.am, který pomáhá formovat zvukový profil celé řady. Důraz LG klade na vyvážený, energické podání zvuku a intuitivní ovládání. Nové reproduktory LG XBOOM budou veřejnosti blíže představeny na veletrhu CES 2026, přičemž uvedení na trh se očekává během první poloviny roku.

Zdroj: gizmochina.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

