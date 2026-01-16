Soutěžte o jedinečný zážitek s novým Oppo Find X9. Fotomobil se vyprodal během pár hodin, teď je opět skladem KOMERČNÍ ČLÁNEK

Novinka, která se při svém uvedení vyprodala během prvních deseti hodin, je zpět. Oppo Find X9 i Find X9 Pro jsou znovu dostupné v Mobil Pohotovosti se slevou až 7 000 Kč, ale také s možností zapojit se do exkluzivní soutěže. A protože jde o jeden z nejžádanějších telefonů, doporučujeme neváhat, předchozí várka zmizela extrémně rychle.

Oppo Find X9 opět skladem

Nové Oppo Find X9 Pro patří mezi nejlépe vybavené telefony své třídy. Nabízí špičkový 6,78″ OLED displej s vysokým jasem, rychlý čipset Dimensity 9500 a doslova obří baterii s kapacitou 7 500 mAh, která zvládne i několikadenní provoz. Navíc přidává jednu z nejpokročilejších fotosoustav současnosti – 50Mpx hlavní senzor a 200Mpx teleobjektiv s až 120x přiblížením laděný ve spolupráci s legendární značkou Hasselblad. Výsledkem jsou detailní snímky, přesné barvy a perfektní výkon i v noci.

Vyhrajte vstupenky na očekávaný zápas v Praze

Značka mobilních telefonů OPPO a prodejce Mobil Pohotovost spojili síly a vyhlásili exkluzivní soutěž pro fotbalové fanoušky. Ve hře jsou dvě vstupenky na zápas Ligy mistrů mezi SK Slavia Praha a FC Barcelona, který se odehraje 21. ledna 2026 v Edenu. Zájemci se mohou zapojit na Instagramu obou společností, kde stačí sledovat oficiální profily a označit doprovod; vítěz bude vylosován v pondělí 19. ledna.

Jak vyhrát?

  1. Sleduj Instagram @oppo_cesko a @mobilpohotovostcz.
  2. Do komentáře pod soutěžní příspěvek označ parťáka, se kterým půjdeš fandit.
  3. Sdílej soutěž do stories pro větší šanci! (dobrovolné).

