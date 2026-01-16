Novinka, která se při svém uvedení vyprodala během prvních deseti hodin, je zpět. Oppo Find X9 i Find X9 Pro jsou znovu dostupné v Mobil Pohotovosti se slevou až 7 000 Kč, ale také s možností zapojit se do exkluzivní soutěže. A protože jde o jeden z nejžádanějších telefonů, doporučujeme neváhat, předchozí várka zmizela extrémně rychle.
Oppo Find X9 opět skladem
Nové Oppo Find X9 Pro patří mezi nejlépe vybavené telefony své třídy. Nabízí špičkový 6,78″ OLED displej s vysokým jasem, rychlý čipset Dimensity 9500 a doslova obří baterii s kapacitou 7 500 mAh, která zvládne i několikadenní provoz. Navíc přidává jednu z nejpokročilejších fotosoustav současnosti – 50Mpx hlavní senzor a 200Mpx teleobjektiv s až 120x přiblížením laděný ve spolupráci s legendární značkou Hasselblad. Výsledkem jsou detailní snímky, přesné barvy a perfektní výkon i v noci.
- Oppo Find X9 od 19 990 Kč (běžně 24 990 Kč)
- Opoo Find X9 Pro od 24 990 Kč (běžně 31 990 Kč)
Vyhrajte vstupenky na očekávaný zápas v Praze
Značka mobilních telefonů OPPO a prodejce Mobil Pohotovost spojili síly a vyhlásili exkluzivní soutěž pro fotbalové fanoušky. Ve hře jsou dvě vstupenky na zápas Ligy mistrů mezi SK Slavia Praha a FC Barcelona, který se odehraje 21. ledna 2026 v Edenu. Zájemci se mohou zapojit na Instagramu obou společností, kde stačí sledovat oficiální profily a označit doprovod; vítěz bude vylosován v pondělí 19. ledna.
Jak vyhrát?
- Sleduj Instagram @oppo_cesko a @mobilpohotovostcz.
- Do komentáře pod soutěžní příspěvek označ parťáka, se kterým půjdeš fandit.
- Sdílej soutěž do stories pro větší šanci! (dobrovolné).
