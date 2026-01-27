Apple vydává aktualizaci iOS 26.2.1, jaké novinky přináší?

Apple oficiálně uvolnil aktualizaci iOS 26.2.1 pro iPhone. Jedná se o menší update, který přichází přibližně měsíc po vydání iOS 26.2. Nová verze přináší především podporu pro druhou generaci lokalizačního zařízení AirTag a opravuje drobné chyby.

Co přináší iOS 26.2.1?

Hlavní novinkou v iOS 26.2.1 je podpora AirTag 2. generace, které Apple představil také. Nový AirTag má výrazně hlasitější reproduktor a také rozšířený dosah díky vylepšenému čipu Ultra Wideband (UWB). Díky tomu bude funkce Precision Finding ještě přesnější, a to i na delší vzdálenosti.

Apple v poznámkách k vydání stručně uvádí: „Tato aktualizace přináší podporu pro AirTag (2. generace) a opravuje chyby.“ Vedle toho lze očekávat i opravy drobných chyb a optimalizace výkonu, které Apple tradičně v menších aktualizacích nezveřejňuje podrobně.

Apple mezitím pokračuje v testování iOS 26.3, jehož vydání se očekává v průběhu února. Tato aktualizace by měla přinést vylepšení zpráv mezi iPhonem a Androidem, konkrétně pokročilejší podporu RCS protokolu. Zároveň se očekává nová funkce přeposílání notifikací, která bude dostupná v zemích, kde je to vyžadováno legislativou (např. kvůli regulacím digitálních trhů).

Větší změny však přinese až jarní iOS 26.4, který Apple již potvrdil jako klíčovou verzi pro integraci umělé inteligence. Tento update přinese novou generaci Siri a rozšířenou platformu Apple Intelligence, která bude nově využívat AI model Gemini od Googlu. Jde o potvrzení dlouhodobých spekulací, že Apple spojí síly s Googlem pro vývoj pokročilejších jazykových modelů přímo v iOS.

