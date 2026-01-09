Poptávka po skutečně neomezených mobilních tarifech, které uživatele nelimitují objemem přenesených dat ani počtem provolaných minut, na českém trhu stále roste. Klíčovým faktorem při výběru však zůstává koncová cena. Společnost NejPřipojení přichází s nabídkou, která cílí na jednotlivce i skupiny hledající maximální konektivitu bez úvazků, a zavádí model, kde cena tarifu klesá s počtem aktivovaných služeb.
Tarify bez limitů pro náročné uživatele
Základem nabídky je tarif, který zahrnuje neomezené volání do všech sítí, neomezené SMS zprávy a především neomezená data. Tento balíček je koncipován pro uživatele, kteří nechtějí sledovat zbývající FUP limit a vyžadují stálé připojení pro práci, streaming či komunikaci. Při pořízení jedné samostatné SIM karty vychází tento kompletní balíček na 496 Kč měsíčně.
Čím více SIM, tím nižší cena
Nejzajímavějším aspektem nabídky je progresivní množstevní sleva, která z tarifů dělá atraktivní řešení pro rodiny, malé firmy nebo skupiny přátel. Princip je jednoduchý: s každou další přidanou SIM kartou se snižuje měsíční paušál za každé jednotlivé číslo v rámci skupiny.
- Při pořízení dvou SIM karet klesá cena na 422 Kč za jednu.
- Při třech kartách se již cena dostává pod psychologickou hranici čtyř set korun, konkrétně na 397 Kč za SIM.
- Nejvýhodnější nabídky dosáhnou skupiny se čtyřmi SIM kartami, kde měsíční náklad na jedno neomezené číslo činí 381 Kč.
Neomezený mobilní tarif a k tomu flexibilita a bonus v podobě IPTV
Kromě cenové politiky klade nabídka důraz na flexibilitu. Všechny tarify jsou nabízeny zcela bez závazku, což umožňuje službu kdykoliv změnit nebo ukončit bez sankcí. Samozřejmostí je možnost zajištění přenesení stávajícího telefonního čísla od jiného operátora.
Jako benefit k mobilním službám nabízí poskytovatel také přístup k internetové televizi. Ke každému paušálu lze získat službu NejPřipojení TV na první půlrok za symbolickou cenu 1 Kč měsíčně.
Detailní informace o tarifech a možnostech objednání naleznete přímo na webových stránkách poskytovatele.
Zobrazit nabídku neomezených tarifů
