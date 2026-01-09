Apple Watch a měření cukru v krvi: dočkáme se konečně prevence cukrovky na zápěstí?

Zdroj: Grok
Měření hladiny cukru v krvi bez jehel a bolesti – to je už léta svatý grál zdravotních technologií. Apple údajně chtěl touto funkcí vybavit už první generaci svých chytrých hodinek, ale i více než deset let od jejich uvedení se funkce stále neobjevila. Přesto se zdá, že bychom mohli být blíž než kdy dřív. Do klinických studií se totiž dostalo nové zařízení, které ukazuje směr, kterým by se Apple mohl v budoucnu vydat.
Měření cukru v Apple Watch
Podle Mezinárodní diabetologické federace má dnes cukrovku více než 10 % dospělé populace, přičemž téměř polovina o své nemoci vůbec neví. Každý rok na její následky umírají miliony lidí. Obzvlášť rizikoví jsou lidé, u kterých se cukrovka 2. typu objeví před 40. rokem života. Včasná diagnostika tak může zachránit život. Ale právě invazivní povaha současných metod (vpichy jehlou do kůže) odrazuje mnoho lidí od pravidelného měření.
Nový směr: diagnostika dechem
Neinvazivní měření hladiny glukózy se považuje za jeden z největších technologických průlomů, který by mohl změnit pravidla hry. Největší naděje se aktuálně vkládají do analýzy dechu, konkrétně sledování tzv. acetonu v dechu, který bývá spojen se zvýšenou hladinou cukru v krvi.
Společnost Wired nedávno upozornila na zařízení jménem Isaac. Přívěsek velikosti mince, který měří těkavé organické sloučeniny v dechu a podle jejich koncentrace určuje pravděpodobnou hladinu cukru. Tento přístroj právě prochází klinickými testy na univerzitě v Indianě, nejprve u mladistvých s cukrovkou 1. typu, později i u dospělých pacientů s 2. typem.
Cílem těchto testů je získat schválení od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), které by mohlo přijít už letos. Pokud se to podaří, otevře se cesta nejen k samotnému zařízení Isaac, ale i k dalším výrobcům, kteří by mohli podobnou technologii integrovat do svých zařízení.
Apple Watch s měřením cukru? Možná již brzy
A právě zde se znovu objevuje otázka: může Apple tuto technologii zabudovat přímo do Apple Watch? Princip fungování Isaacu je jednoduchý. Uživatel přiloží zařízení k ústům a vydechne. Měření není kontinuální, ale trvá jen pár vteřin a lze jej provádět denně. Největší výzvou pro Apple by tak byla miniaturizace technologie, protože současný Isaac má zhruba stejnou velikost jako celé Apple Watch.
Přesto jde o velmi povzbudivý krok. Pokud FDA schválí Isaac jako funkční zdravotní pomůcku, může se Apple opřít o ověřený technologický základ a pracovat na vlastní implementaci. Vzhledem k tomu, že Apple v minulosti opakovaně investoval do vývoje v oblasti glukózového monitoringu, není vyloučeno, že se této funkce dočkáme v některé z příštích generací Apple Watch.
Přidání neinvazivního měření cukru do běžně nošeného zařízení, jakým je Apple Watch, by mohlo výrazně proměnit prevenci a včasnou diagnostiku cukrovky. Namísto komplikovaných a bolestivých metod by stačilo denně dýchnout na hodinky a získat přehled o svém zdraví. Pro miliony lidí po celém světě by to znamenalo zásadní posun nejen v pohodlí, ale především v ochraně života.
