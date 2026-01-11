Honor v tichosti oznámil tablety Pad 10 Pro a Pad X10 Pro

Honor Pad 10 Pro | Zdroj: Honor
Společnost Honor v minulém týdnu nepředstavila pouze jeden telefon Power 2 s rekordně velkou baterií. Světlo světa ještě spatřila dvojice nových tabletů nesoucí název Pad 10 Pro a Pad X10 Pro, kterým čínský výrobce nevěnoval žádnou pozornost. První zástupce je určen spíše pro náročné uživatele, zatímco druhý jmenovaný přírůstek by si nejčastěji mohli vybírat studenti.
Slušná dvojka
Honor Pad 10 Pro získal 11,5palcový LCD panel s 2,8K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Druhá edice Soft Light navíc přináší matné provedení displeje pro lepší čtení. Vnitřní šasi vyplňuje čipset Dimensity 8350 Ultra od MediaTeku, 12GB operační paměť RAM nebo 256GB interní úložiště.
Celkovou výdrž určuje 10 100mAh baterie včetně technologie rychlého 66W nabíjení. Výbava také zahrnuje 13MPx fotoaparát, přední 8MPx kamerku, osm reproduktorů s prostorovým poslechem, operační systém Android 16 pod platformou MagicOS 10 a podporu dotykového pera Magic Pencil 4s.
Tablet po přepočtu stojí cca 7 469 Kč a stylus lze přikoupit za asi 1 193 Kč. Speciální balíček obsahující stylus a tablet v Soft Light edici pořídíte zhruba za 8 067 Kč.
Druhá novinka s názvem Pad X10 Pro se chlubí 11,5palcovým LCD displejem s 2,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Hardwarovou stránku zastupuje čipová sada Snapdragon 685 od Qualcommu, 8GB operační paměť RAM po boku 128/256GB interního úložiště. Bateriový článek o velikosti 8 300 mAh doprovází 35W nabíjení.
Ve zbytku výbavy najdete 8MPx fotoaparát, přední 5MPx kamerku, operační systém Android 15 pod platformou MagicOS 9.0 či čtveřici stereo reproduktorů. Nakonec cenovka startuje u hranice cca 4 480 Kč a vylepšená verze Soft Light v konfiguraci 8+256 GB vychází asi na 5 078 Kč.
