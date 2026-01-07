TCL NXTPAPER 70 Pro: nový telefon s displejem jako papír míří na trh

Zdroj: TCL
Někteří výrobci se nesnaží nabídnout za každou cenu nejvybavenější mobilní telefon na trhu. Spíše se soustřeďují na jeden aspekt, kterému se maximálně věnují. TCL mezi takové společnosti patří, jak neustále dokazuje svými mobily, které mají speciálně upravené displeje. Nyní to opět tento výrobce dokazuje novinkou TCL NXTPAPER 70 Pro.
Recenze TCL NXTPAPER 60 Ultra – chytrý telefon a čtečka v jednom
Až sedm dnů používání
Ve své podstatě se jedná o top model tohoto výrobce, i tak TCL NXTPAPER 70 Pro nemá standardní AMOLED panel. Společnost opět nasadila svou technologii LCD, která je upravena tak, aby připomínala více papír a e-ink panely. V tomto případě se nabízí několik režimů, přičemž v monochromatickém nastavení TCL slibuje 7 dnů používání jako čtečku. Kromě samotného panelu se nabízí podpora pro stylus.
Pokud odhlédneme od samotného displeje, tak TCL NXTPAPER 70 Pro by se dal zařadit do střední třídy, jelikož je zde procesor Dimensity 7300 a na zadní straně je dvojice foťáků, kde hlavní má optickou stabilizaci obrazu. Tentokrát zde máme i odolnost vůči vodě a prachu, což zaručuje certifikace IP68.
Baterie má kapacitu 5200 mAh a podporuje 33W nabíjení. Je samozřejmě otázkou, jestli právě technologie displeje přiměje případné zájemce e koupi. TCL NXTPAPER 70 Pro startuje na částce cca 8 200 Kč. Za takovou sumu se dají najít zajímavější mobily na současném trhu.
Specifikace TCL NXTPAPER 70 Pro
- displej: 6,9 palců NxtPaper 4.0, Full HD+, 120 Hz, 900 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 7300
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: Dual SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS)
- 8 Mpx
- přední: 32 Mpx
- zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS)
- IP68
- Konektivita: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C
- baterie a nabíjení: 5 200 mAh, 33W rychlonabíjení
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Špičkové Xiaomi 15T je trhák roku. Má TOP foťák a koupíte ho už od necelých 10 tisíc
Realme se vrací pod křídla Oppo, stejně jako OnePlus
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře