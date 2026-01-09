S nástupem moderních technologií se péče o domácnost a zahradu radikálně mění. Rutinní činnosti, jako je sečení trávy, vysávání podlah nebo údržba bazénu, lze dnes plně přenechat inteligentním zařízením. Aktuální nabídka největšího českého e-shopu přináší výrazné slevy na produkty, které šetří čas i energii. V rámci probíhajících akcí lze pořídit špičkovou elektroniku od značek jako Segway, Dreame, Gardena či Roborock za výrazně nižší ceny.
Robotické sekačky: Dokonalý trávník bez námahy
Údržba trávníku patří k časově nejnáročnějším zahradním pracím. Moderní robotické sekačky již nevyžadují složitou instalaci obvodových drátů; spoléhají na pokročilé navigační systémy využívající GPS, RTK moduly a vizuální senzory. Díky tomu se dokáží efektivně pohybovat i na členitých zahradách a vyhýbat se překážkám. V aktuální nabídce naleznou zákazníci modely pro menší i rozlehlé pozemky se slevami dosahujícími až 40 %.
- SEGWAY Navimow Robotická sekačka i105E 600 m2 (RTK + vision) (-12 %)
- DREAME Robotická sekačka A1 PRO (-31 %)
- ECOVACS Robotická sekačka Goat O500 Panorama White (-37 %)
- GARDENA Robotická sekačka Smart SILENO Free 800 m2 (-40 %)
- W0RX Robotická sekačka Landroid L800 (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré zavlažování: Efektivní hospodaření s vodou
Automatizace se netýká pouze sečení, ale také zavlažování. Chytré ventily a časovače umožňují nastavit přesné plány zalévání, které lze ovládat na dálku prostřednictvím mobilních aplikací. Pokročilejší modely podporují protokoly jako Zigbee a lze je integrovat do komplexních systémů chytré domácnosti. Tyto systémy nejen zvyšují komfort, ale také optimalizují spotřebu vody.
- SONOFF Zigbee Smart Water Valve (-30 %)
- RAINPOINT Multi-Programming Digital Water timer (-30 %)
- IMMAX NEO Smart zavlažovací ventil se solárním panelem, zigbee + prodloužená záruka o 1 rok ZDARMA (-15 %)
- BOT Chytrý regulační ventil na zahradní hadici WiFi Tuya (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Automatické bazénové vysavače: Čistá voda bez starostí
Pro majitele bazénů představují automatické vysavače nezbytného pomocníka. Akumulátorové modely, které nevyžadují připojení k filtraci, dokáží samostatně vyčistit dno, stěny i vodní linku. Pokročilé algoritmy zajišťují systematické pokrytí celé plochy bazénu a sběr nečistot do integrovaných košů.
- Beatbot Vysavač do bazénu AquaSense Pro (-35 %)
- Beatbot Vysavač do bazénu AquaSense 2 (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Robotické vysavače: Inteligentní úklid interiéru
V kategorii péče o podlahy dominují robotické vysavače s funkcí mopování. Současné modely disponují laserovou navigací pro přesné mapování prostoru a dokovacími stanicemi, které zajišťují automatické vysypávání prachu nebo doplňování vody. Výrazné slevy se týkají i prémiových modelů s detekcí znečištění a pokročilou filtrací.
- Concept VR4130 3v1 Aqua ULTIMATE Laser 3D (-18 %)
- Shark® RV2820VEEU PowerDetect Self Empty (-30 %)
- Dreame Aqua 10 Ultra Track Černý (-25 %)
- Roborock Q10 VF+ white (-15 %)
- ETA Galaxo 4239 90000 + 60 dnů záruka vrácení peněz po registraci (-20 %)
- Další slevy najdete zde
