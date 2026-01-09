Chytrá zahrada a domácnost levněji: Alza srazila ceny robotů a zavlažování o desítky procent KOMERČNÍ ČLÁNEK

S nástupem moderních technologií se péče o domácnost a zahradu radikálně mění. Rutinní činnosti, jako je sečení trávy, vysávání podlah nebo údržba bazénu, lze dnes plně přenechat inteligentním zařízením. Aktuální nabídka největšího českého e-shopu přináší výrazné slevy na produkty, které šetří čas i energii. V rámci probíhajících akcí lze pořídit špičkovou elektroniku od značek jako Segway, Dreame, Gardena či Roborock za výrazně nižší ceny.

Robotické sekačky: Dokonalý trávník bez námahy

Údržba trávníku patří k časově nejnáročnějším zahradním pracím. Moderní robotické sekačky již nevyžadují složitou instalaci obvodových drátů; spoléhají na pokročilé navigační systémy využívající GPS, RTK moduly a vizuální senzory. Díky tomu se dokáží efektivně pohybovat i na členitých zahradách a vyhýbat se překážkám. V aktuální nabídce naleznou zákazníci modely pro menší i rozlehlé pozemky se slevami dosahujícími až 40 %.

Chytré zavlažování: Efektivní hospodaření s vodou

Automatizace se netýká pouze sečení, ale také zavlažování. Chytré ventily a časovače umožňují nastavit přesné plány zalévání, které lze ovládat na dálku prostřednictvím mobilních aplikací. Pokročilejší modely podporují protokoly jako Zigbee a lze je integrovat do komplexních systémů chytré domácnosti. Tyto systémy nejen zvyšují komfort, ale také optimalizují spotřebu vody.

Automatické bazénové vysavače: Čistá voda bez starostí

Pro majitele bazénů představují automatické vysavače nezbytného pomocníka. Akumulátorové modely, které nevyžadují připojení k filtraci, dokáží samostatně vyčistit dno, stěny i vodní linku. Pokročilé algoritmy zajišťují systematické pokrytí celé plochy bazénu a sběr nečistot do integrovaných košů.

Robotické vysavače: Inteligentní úklid interiéru

V kategorii péče o podlahy dominují robotické vysavače s funkcí mopování. Současné modely disponují laserovou navigací pro přesné mapování prostoru a dokovacími stanicemi, které zajišťují automatické vysypávání prachu nebo doplňování vody. Výrazné slevy se týkají i prémiových modelů s detekcí znečištění a pokročilou filtrací.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

