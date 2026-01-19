Honor Magic8 Pro Air je novinka s 6,1mm tloušťkou bez kompromisů

Zdroj: Honor
Když Apple představil svůj iPhone Air, ukázal některým výrobcům novou cestu. Současně u mobilu udělal několik kompromisů, aby docílil tenkosti. Například mu chybí stereo, větší baterie a několik foťáků. Záhy se objevila konkurence, jako například dnes. Konkrétně zde máme Honor Magic8 Pro Air, který doplňuje další modely v řadě, Honor Magic8 Lite a Honor Magic8 Pro (recenze).
Tenký a kompletní
Pokud jde o samotnou tloušťku novinky, tak se nabízí 6,1 mm, takže se nejedná o nejtenčí mobil, ale současně je zde kompletní výbava. Jak můžete vidět na obrázcích níže, na zadní straně je kompletní fotografická výbava. Sestava má 50+50+64 Mpx, přičemž je zde teleobjektiv s 3,2x zoomem.
Honor Magic8 Pro Air má také stereo reproduktory a co se týče kapacity baterie, nabízí se 5500 mAh. Samozřejmě se jedná o novější typ postavený na křemíkovo-uhlíkové baterii. Bonusem je podpora i rychlého bezdrátového nabíjení. Displej má variabilní obnovovací frekvenci a navíc může dosahovat až na 6000 nitů.
O výkon se zde stará Dimensity 9500, který má k dispozici až 16 GB RAM. Samozřejmostí je u Honor Magic8 Pro Air odolnost vůči vodě a prachu, a to v plné míře. Honor Magic8 Pro Air má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu na cca 15 000 Kč, bez daně a dalších poplatků. Zatím ale nevíme, kdy a jestli vůbec se dostane do Evropy. Může to trvat i několik týdnů nebo měsíců.
Specifikace Honor Magic8 Pro Air
- displej: 6,31 palců, 2640 × 1216 pixelů, 1-120 Hz LTPO OLED, HDR10+, jas až 6000 nitů, Giant Rhino Glass
- procesor: Dimensity 9500 (3 nm), GPU Arm Mali-G1 Ultra MC12
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.0
- Operační systém: Android 16 (Magic UI 10.0)
- Dual SIM: Nano SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.6, 1/3″, OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 11°, makro 2,5 cm)
- 64 Mpx (teleobjektiv, f/2.6, 3,2× optický zoom, 100× digitální zoom, OIS)
- přední: 50 Mpx (f/2.0), 4K video
- IP68, IP69
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 150,5 × 71,9 × 6,1 mm, 155 gramů
- baterie a nabíjení: 5500 mAh, 80W drátové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení
Zdroj: fonearena.com
