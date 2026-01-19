Honor Magic8 Pro Air je novinka s 6,1mm tloušťkou bez kompromisů

Zdroj: Honor

Když Apple představil svůj iPhone Air, ukázal některým výrobcům novou cestu. Současně u mobilu udělal několik kompromisů, aby docílil tenkosti. Například mu chybí stereo, větší baterie a několik foťáků. Záhy se objevila konkurence, jako například dnes. Konkrétně zde máme Honor Magic8 Pro Air, který doplňuje další modely v řadě, Honor Magic8 Lite a Honor Magic8 Pro (recenze).

Tenký a kompletní

Pokud jde o samotnou tloušťku novinky, tak se nabízí 6,1 mm, takže se nejedná o nejtenčí mobil, ale současně je zde kompletní výbava. Jak můžete vidět na obrázcích níže, na zadní straně je kompletní fotografická výbava. Sestava má 50+50+64 Mpx, přičemž je zde teleobjektiv s 3,2x zoomem.

Zdroj: Honor

Honor Magic8 Pro Air má také stereo reproduktory a co se týče kapacity baterie, nabízí se 5500 mAh. Samozřejmě se jedná o novější typ postavený na křemíkovo-uhlíkové baterii. Bonusem je podpora i rychlého bezdrátového nabíjení. Displej má variabilní obnovovací frekvenci a navíc může dosahovat až na 6000 nitů.

O výkon se zde stará Dimensity 9500, který má k dispozici až 16 GB RAM. Samozřejmostí je u Honor Magic8 Pro Air odolnost vůči vodě a prachu, a to v plné míře. Honor Magic8 Pro Air má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu na cca 15 000 Kč, bez daně a dalších poplatků. Zatím ale nevíme, kdy a jestli vůbec se dostane do Evropy. Může to trvat i několik týdnů nebo měsíců.

Specifikace Honor Magic8 Pro Air

  • displej: 6,31 palců, 2640 × 1216 pixelů, 1-120 Hz LTPO OLED, HDR10+, jas až 6000 nitů, Giant Rhino Glass
  • procesor: Dimensity 9500 (3 nm), GPU Arm Mali-G1 Ultra MC12
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5X
  • úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.0
  • Operační systém: Android 16 (Magic UI 10.0)
  • Dual SIM: Nano SIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.6, 1/3″, OIS)
      • 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 11°, makro 2,5 cm)
      • 64 Mpx (teleobjektiv, f/2.6, 3,2× optický zoom, 100× digitální zoom, OIS)
    • přední: 50 Mpx (f/2.0), 4K video
  • IP68, IP69
  • ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 150,5 × 71,9 × 6,1 mm, 155 gramů
  • baterie a nabíjení: 5500 mAh, 80W drátové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení

Zdroj: fonearena.com

