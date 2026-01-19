Honor Magic8 RSR Porsche Design je ten nejvybavenější

Honor Magic8 RSR Porsche Design je ten nejvybavenější2026-01-19T18:00:04+01:00
• 19. 1. 2026#Android #Smartphony

Zdroj: Honor

Honor se trochu rozjel a dnes doplnil svou základní modelovou řadu Magic o Honor Magic8 Pro Air. Aby toho nebylo málo, tak vedle Honor Magic8 Lite a Honor Magic8 Pro (recenze) zde máme další novinku v podobě Honor Magic8 RSR Porsche Design. Letos to ale není jen o designu a lepších specifikacích.

Honor Magic8 RSR Porsche Design

Hned na první pohled je jasné, že se zapracovalo na designu, ale změny jsou také v materiálech. U novinky Honor Magic8 RSR Porsche Design se používá kompozit založený na keramice. Co se týče specifikací, tak mobil vychází hlavně z Honor Magic8 Pro, a to skoro ve všech ohledech. Základní verze začíná s 16 GB RAM a je zde i verze s 24 GB. U úložiště se vynechala 256GB verze a rovnou se šlo na 512 GB a 1 TB.

HONOR Magic 8 RSR Porsche Design colors 1024x781 1024x781x

Zdroj: Honor

Kde ale vidíme podstatnější rozdíl, je kapacita baterie. Ta poskočila na 7200 mAh, přičemž rychlost nabíjení se dostává na hodnotu 120W. Vzhledem k úpravě designu a baterie, změnily se trochu rozměry a také hmotnost. Honor Magic8 RSR Porsche Design je o 20 gramů těžší než verze Pro.

Letos jsme se dočkali ještě fotografického příslušenství, kde je k dispozici speciální držák a také objektiv navíc. Ten nabízí 2,35násovné přiblížení, přičemž ohnisková vzdálenost je od 200 mm do 5400 mm.

honormagic8rsr photo bg 1167x727x

Zdroj: Honor

Honor Magic8 RSR Porsche Design disponuje také 3D rozpoznáním obličeje a satelitním připojením. Je tedy jasné, že cena šla nahoru. Základní verze tohoto kousku je v přepočtu přibližně 24 000 Kč bez daně a poplatků. Evropská cena by se mohla pohybovat kolem 31 200 Kč. Kdy se dostane na náš trh, zatím není jasné.

Specifikace Honor Magic8 RSR Porsche Design

  • displej: 6,71 palců, 1256 x 2808 pixelů (1.5K), 1-120Hz, LTPO, OLED, HDR10+, až 6000 nitů
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 16/24 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 512 GB nebo 1TB UFS 4.0
  • Dual SIM
  • Android 16 + Magic UI 10
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, f/1.6, OIS
      • 50 MPx, 122° + 2,5cm makro
      • 200 MPx, f/2.6, 3.7X optický zoom, OIS
    • přední – 50 MPx
  • IP68 + IP69 + IP69K
  • ultrasonická čtečka otisků prstů
  • stereo + DTS:X Ultra
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0, eidou (B1I+B1C+B2a+B2b quad-band), GPS (L1+L5 dual-band), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b triple-band), QZSS (L1+L5 dual-band), NavIC (L1+L5 dual-band), A-GNSS, USB Type-C 2.0, NFC
  • rozměry: 161,15 × 75 × 8,45 mm; 239 gramů
  • baterie: 7200 mAh + 120W USB-C, 80W bezdrátově

Zdroj: fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Sony auto, Bird Buddy AI a konec klasických televizí? | CES 2026

💡ANKETA: Používáte ochranu displeje?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat