Honor Magic8 RSR Porsche Design je ten nejvybavenější

Honor se trochu rozjel a dnes doplnil svou základní modelovou řadu Magic o Honor Magic8 Pro Air. Aby toho nebylo málo, tak vedle Honor Magic8 Lite a Honor Magic8 Pro (recenze) zde máme další novinku v podobě Honor Magic8 RSR Porsche Design. Letos to ale není jen o designu a lepších specifikacích.
Honor Magic8 RSR Porsche Design
Hned na první pohled je jasné, že se zapracovalo na designu, ale změny jsou také v materiálech. U novinky Honor Magic8 RSR Porsche Design se používá kompozit založený na keramice. Co se týče specifikací, tak mobil vychází hlavně z Honor Magic8 Pro, a to skoro ve všech ohledech. Základní verze začíná s 16 GB RAM a je zde i verze s 24 GB. U úložiště se vynechala 256GB verze a rovnou se šlo na 512 GB a 1 TB.
Kde ale vidíme podstatnější rozdíl, je kapacita baterie. Ta poskočila na 7200 mAh, přičemž rychlost nabíjení se dostává na hodnotu 120W. Vzhledem k úpravě designu a baterie, změnily se trochu rozměry a také hmotnost. Honor Magic8 RSR Porsche Design je o 20 gramů těžší než verze Pro.
Letos jsme se dočkali ještě fotografického příslušenství, kde je k dispozici speciální držák a také objektiv navíc. Ten nabízí 2,35násovné přiblížení, přičemž ohnisková vzdálenost je od 200 mm do 5400 mm.
Honor Magic8 RSR Porsche Design disponuje také 3D rozpoznáním obličeje a satelitním připojením. Je tedy jasné, že cena šla nahoru. Základní verze tohoto kousku je v přepočtu přibližně 24 000 Kč bez daně a poplatků. Evropská cena by se mohla pohybovat kolem 31 200 Kč. Kdy se dostane na náš trh, zatím není jasné.
Specifikace Honor Magic8 RSR Porsche Design
- displej: 6,71 palců, 1256 x 2808 pixelů (1.5K), 1-120Hz, LTPO, OLED, HDR10+, až 6000 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 16/24 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 512 GB nebo 1TB UFS 4.0
- Dual SIM
- Android 16 + Magic UI 10
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.6, OIS
- 50 MPx, 122° + 2,5cm makro
- 200 MPx, f/2.6, 3.7X optický zoom, OIS
- přední – 50 MPx
- IP68 + IP69 + IP69K
- ultrasonická čtečka otisků prstů
- stereo + DTS:X Ultra
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0, eidou (B1I+B1C+B2a+B2b quad-band), GPS (L1+L5 dual-band), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b triple-band), QZSS (L1+L5 dual-band), NavIC (L1+L5 dual-band), A-GNSS, USB Type-C 2.0, NFC
- rozměry: 161,15 × 75 × 8,45 mm; 239 gramů
- baterie: 7200 mAh + 120W USB-C, 80W bezdrátově
