Není to tak dávno, co mobilní operátor O2 představil svou vlastní powerbanku s podporou magnetického uchycení. Novinka se dostala k nám do redakce a musíme uznat, že nás operátor celkem překvapil.
O2 powerbanka MagSafe 5000mAh 20W PD 3.0
V základu se jedná o poměrně běžnou powerbanku s bezdrátovým nabíjením. Díky integrovaným magnetům se hodí zejména těm, co mají takto vybavený mobilní telefon, ale poradí si i s běžným bezdrátovým nabíjením. Co bych vytkl hned na začátek, je samotný název „O2 powerbanka MagSafe 5000mAh 20W PD 3.0“, aspoň takto je uvedena v obchodě operátora.
Hmotnost je 120 gramů, což je asi normální hodnota a ve spojení s mobilem se pak nabízí slušná cihla. Povrch není zcela hladký, má lehkou texturu a soudím, že něco vydrží i při pádu, ale neřadím ji mezi odolné. Jen na přední straně je logo O2 v rohu. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výřez“, tak se zde drží nečistoty a sem tam to budete muset vyčistit. Trochu jsem se musel starat i o zadní stranu, jelikož magnety vystupují a v hraně se sem tam něco zachytí. Ale to jsou jediné takové designové nedostatky, které jsem našel.
Na spodní straně je USB C, což slouží pro nabíjení, případně skrze tento port můžete nabíjet jiné zařízení. Nechybí jedno tlačítko pro rozsvícení nebo aktivaci powerbanky. Poslední aktivní prvek je zde v podobě LED indikace nabití nebo nabíjení. Na můj vkus svítí trochu více.
Když jsem nabíjel v noci a současně používal mobil, tak mi výrazně indikace svítila do dlaně, což nebylo moc příjemné. Chtělo by to méně výrazné LED.
Spíš taková záloha
Powerbanka má celkem 5000 mAh, ale zapomeňte na to, že byste bezdrátově nabili standardní mobil. Možná tak uděláte při troše štěstí a nepoužívání mobilu 50 % kapacity, pokud smartphone má kolem 5000 mAh. Jestliže jste vlastníky mobilu s menší kapacitou, třeba iPhone Air, je to plnohodnotná powerbanka, která asi výrazně doplní energii.
Bezdrátově, při využití magnetického uchycení, umí nabíjet pomocí 15 W. USB C naopak zvládá 18W a navíc to bude efektivnější. Samotná powerbanka se pak může nabíjet až 20 W.
O2 powerbanka MagSafe 5000mAh 20W PD 3.0 je spíše takovou poslední záchranou na cesty. Běžně jsem ji nosil v batohu pro případ nouze.
Jeden bonus navíc
Co mě ale mile překvapilo, a zatím jsem u běžných podobných bank neviděl, bylo příslušenství. Kromě nabíjecího kabelu O2 přibalilo ještě kovové kroužky, které si můžete nalepit na mobil, nebo obal. Vyzkoušel jsem si to u Pixelu 9 Pro, který nemá magnetické uchycení, ale díky tomuto doplňku již má.
Jen jsem tedy musel chvíli hledat správné umístění, ale nakonec se podařilo. Powerbanka dobře drží. Jen tady dám doporučení, abyste si pořádně vyčistili obal nebo mobil, než nalepíte kroužek. Pokud nebude dobře držet, tak magnety powerbanky jej mohou strhnout. Není to sice nic zázračného, ale i taková drobnost může posunou využití trochu dál.
Koupit či nekoupit O2 powerbanka MagSafe 5000mAh 20W PD 3.0?
To je celkem vhodná otázka, jelikož kapacita O2 powerbanka MagSafe 5000mAh 20W PD 3.0 není nějak obrovská. U normálních mobilů jde spíše o poslední záchranu, tedy energetickou. Kovové kroužky jsou dobrou vychytávkou. Pokud se tedy sem tam dostáváte do situace, že byste potřebovali pár desítek procent energie navíc, doporučil bych vám ji. Navíc cenově nevychází špatně, pokud jste klienti O2. To ji mohou mít za 599 Kč, což je přijatelná cena. Ta standardní je nastavena na 999 Kč. Jen je tedy škoda, že se nabízí jen v bílém provedení.
Klady
- Součástí balení jsou kovové kroužky pro telefony bez magnetického uchycení.
- Cena pro zákazníky O2 je příznivá.
- Powerbanka je kompaktní a snadno přenosná.
Zápory
- LED indikace svítí příliš jasně.
- Na některých místech se může zanášet nečistotami.
- Powerbanka je dostupná pouze v bílé barvě.
