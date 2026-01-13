Obchod Play nabídne vyzkoušení placených her po určitou dobu

Zdroj: Dotekomanie.cz
Hry na mobilních telefonech poměrně ve velké míře adoptovaly systém monetizace založený na mikroplatbách, přičemž je doplněn o reklamy, respektive za zhlédnutí dostanete nějakou odměnu v rámci hry. I tak zde máme stále tituly, které se spoléhají na jednorázovou platbu, za což se vám nabídne nenarušený herní zážitek. U nich je ale mnohdy problém právě s placením, jelikož musíte první učinit platbu, abyste si takovou hru aspoň vyzkoušeli. Právě to může odrazovat případné hráče, ale Google chystá řešení.
Vyzkoušet před nákupem?
Pokud nějaká placená hra chce nabídnout aspoň nějakou ochutnávku, mnohdy musí vyvinout nějaké komplikované řešení, například v podobě demo verze. To většinou znamená, že kromě plnohodnotné hry je v obchodě osekaná verze. U ní ale může být problém s následným nalákáním hráče k zaplacení plnohodnotné hry, přičemž si musí stáhnout znovu plnou verzi. Aplikace Obchod Play se připravuje na novou možnost, jak si vyzkoušet i placenou hru.
Ve zdrojových kódech bylo objeveno několik textových řetězců, které poukazují na funkci, kdy si budete moci nejen stáhnout placenou hru, ale také si ji po omezenou dobu vyzkoušet v plné míře se vším všudy. Samotné období vyzkoušení začíná v momentu spuštění hry, nikoliv jejím stažením.
Podle všeho vývojáři nebudou muset jakkoliv upravovat své tituly, bude postačovat povolení a nastavení zkušební doby přímo ve vývojářské konzoli. Asi si budou moci nastavit zkoušku v řádu hodin. Následně by měl vše pohlídat systém, tedy Obchod Play, případně jiné služby. Systém také bude ukazovat, kolik zbývá z limitu. Následně bude hráč vyzván k platbě, pokud bude chtít pokračovat.
Není ale zatím jasné, jestli je daný čas počítán jen během hraní, nebo dojde k odpočítávání od spuštění. Jedná se více méně o zajímavou možnost, díky čemuž odpadá současné řešení, kdy si hráči museli koupit hru a pak v rámci 2hodinového okna například požádat o vrácení peněz. Zatím ale není jasné, kdy bude novinka zavedena a jestli se bude někdy týkat i běžných aplikací.
