Moderní technologie stále více pronikají do běžných aspektů každodenního života, od sledování tělesné kondice až po péči o domácí mazlíčky. Aktuální nabídka na trhu přináší řadu zajímavých slev na zařízení, která usnadňují rutinní činnosti a poskytují detailní přehled o zdraví a wellness. Níže přinášíme přehled vybraných kategorií a produktů, které jsou momentálně k dispozici za zvýhodněné ceny.
Chytré osobní váhy
Inteligentní váhy již dávno neslouží pouze k měření tělesné hmotnosti. Moderní zařízení dokáží ve spojení s mobilními aplikacemi analyzovat složení těla, včetně podílu svalové hmoty, vody nebo tuku. Tyto údaje pomáhají uživatelům lépe sledovat pokrok při dosahování fitness cílů a udržovat si přehled o celkové kondici. V nabídce jsou modely s různými pokročilými funkcemi.
- SENCOR SBS 8002BK (-25 %)
- Siguro SC-S131B Smart Fitness Coach (sleva s AlzaPlus+)
- Siguro Smart Vital Coach S240D (sleva s AlzaPlus+)
- Siguro SC-S130W Smart Fitness Coach (sleva s AlzaPlus+)
SmartPet – elektronika pro domácí mazlíčky
Technologie usnadňují také péči o čtyřnohé členy domácnosti. V kategorii SmartPet lze nalézt zařízení, která zajistí pravidelné krmení v době nepřítomnosti majitele, nebo pomůcky pro efektivní a šetrný výcvik. Automatizace těchto procesů přináší větší klid majitelům a zajišťuje konzistentní režim pro zvířata.
- BOT Smart dávkovač krmiva pro domácí mazlíčky D1, Tuya, Wi-Fi, bílý (-20 %)
- Dogtra iQ Mini elektronický výcvikový obojek (-17 %)
Další zdravotní a wellness elektronika
Kromě specializovaných kategorií lze nalézt slevy i na další produkty zaměřené na osobní péči a regeneraci. Moderní sonické kartáčky zajišťují efektivnější dentální hygienu, zatímco masážní přístroje pomáhají s uvolněním svalstva po sportovním výkonu nebo náročném dni.
- Chytrý zubní kartáček TrueLife SonicBrush T100 (-51 %)
- Masážní pistole NAIPO Oyeet Nex Pro Grey (-21 %)
