Technologický nadšenec i běžný uživatel má nyní příležitost k výhodnému nákupu. E-shop Alza.cz spustil akci „Mega výprodej roku“, která zahrnuje široké spektrum elektroniky. Výrazné cenové poklesy lze pozorovat zejména v kategoriích aditivní výroby, virtuální reality a domácí projekční techniky. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších položek, které se v aktuální nabídce objevily.
3D tiskárny
Technologie 3D tisku se stává stále dostupnější nejen pro profesionály, ale i pro domácí kutily. Aktuální slevy se zaměřují především na resinové tiskárny od společnosti Creality, které vynikají vysokou přesností detailů a rychlostí tisku. Modely řady Halot jsou ideální pro tvorbu detailních figurek, prototypů či šperkařských modelů.
- Creality HALOT-MAGE PRO (-22 %)
- Creality Halot-Mage S (-13 %)
- Další slevy najdete zde
Brýle pro virtuální realitu
Segment virtuální a rozšířené reality zažívá boom, kterému dominuje společnost Meta. V nabídce se objevují jak nejnovější headsety pro plnohodnotný VR zážitek a hraní her, tak i stylové chytré brýle vzniklé ve spolupráci se značkou Ray-Ban. Ty umožňují pořizovat fotografie či poslouchat hudbu, aniž by uživatel musel vytahovat telefon.
- Meta Quest 3S Xbox Edition (-25 %)
- Meta Quest 3S 256GB (-5 %)
- Meta Quest 3 (512 GB) (-5 %)
- Meta RAY-BAN Meta Wayfarer (Standard) Smart Glasses – Shiny Black, G15 Green (-25 %)
- Meta RAY-BAN Meta Wayfarer (Large) Smart Glasses – Matte Black, Polarized Gradient Graphite (-33 %)
- Meta RAY-BAN Meta Wayfarer (Standard) Smart Glasses – Matte Black, Transitions Graphite Green (-27 %)
- Další slevy najdete zde
Projektory
Pro milovníky domácího kina či pro potřeby firemních prezentací jsou připraveny slevy na projektory. Výběr zahrnuje jak výkonné 4K modely s technologiemi Dolby Vision, tak i kompaktní přenosná zařízení, která lze snadno převážet. Zlevněny byly produkty značek LG, Acer, Optoma, Anker či XGIMI, přičemž některé modely dosahují slevy až 40 %.
- LG BU50RG (-15 %)
- Acer PD1500 (-25 %)
- Optoma Photon Life PK32 (-15 %)
- Optoma Photon Life PK31 (-25 %)
- soundcore Nebula Mars 3 Air (-20 %)
- XGIMI HORIZON Ultra (-40 %)
- Další slevy najdete zde
