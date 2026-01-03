Mega výprodej na Alze přináší výrazné slevy na projektory, VR brýle a 3D tiskárny KOMERČNÍ ČLÁNEK

Mega výprodej na Alze přináší výrazné slevy na projektory, VR brýle a 3D tiskárny
2026-01-02T17:15:40+01:00
• 3. 1. 2026#Ostatní

Technologický nadšenec i běžný uživatel má nyní příležitost k výhodnému nákupu. E-shop Alza.cz spustil akci „Mega výprodej roku“, která zahrnuje široké spektrum elektroniky. Výrazné cenové poklesy lze pozorovat zejména v kategoriích aditivní výroby, virtuální reality a domácí projekční techniky. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších položek, které se v aktuální nabídce objevily.

3D tiskárny

Technologie 3D tisku se stává stále dostupnější nejen pro profesionály, ale i pro domácí kutily. Aktuální slevy se zaměřují především na resinové tiskárny od společnosti Creality, které vynikají vysokou přesností detailů a rychlostí tisku. Modely řady Halot jsou ideální pro tvorbu detailních figurek, prototypů či šperkařských modelů.

Brýle pro virtuální realitu

Segment virtuální a rozšířené reality zažívá boom, kterému dominuje společnost Meta. V nabídce se objevují jak nejnovější headsety pro plnohodnotný VR zážitek a hraní her, tak i stylové chytré brýle vzniklé ve spolupráci se značkou Ray-Ban. Ty umožňují pořizovat fotografie či poslouchat hudbu, aniž by uživatel musel vytahovat telefon.

Projektory

Pro milovníky domácího kina či pro potřeby firemních prezentací jsou připraveny slevy na projektory. Výběr zahrnuje jak výkonné 4K modely s technologiemi Dolby Vision, tak i kompaktní přenosná zařízení, která lze snadno převážet. Zlevněny byly produkty značek LG, Acer, Optoma, Anker či XGIMI, přičemž některé modely dosahují slevy až 40 %.

