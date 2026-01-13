Apple rozšiřuje nabídku pro tvůrce: Představuje Apple Creator Studio

Zdroj: Apple
V této době zpravidla očekáváme, že se společnosti pochlubí nějakým novým AI nástrojem nebo službou. U Applu netrpělivě čekáme na lepší Siri, a zřejmě se letos konečně dočkáme, když v této oblasti nově spolupracuje s Googlem. I tak si Apple našel čas na softwarovou novinku.
Oficiálně: Apple Siri bude poháněna Google Gemini
Jedno předplatné, mnoho nástrojů
V základu zde máme novinku v podobě Apple Creator Studio, což je vlastně ucelený balík softwaru. Zde se Apple spoléhá na předplatné, tedy měsíční nebo roční poplatek.
„Apple Creator Studio poskytuje tvůrcům všech typů snadný přístup k nejvýkonnějším a nejintuitivnějším nástrojům na střih videa, tvorbu hudby, kreativní zpracování obrazu a vizuální produktivitu, aby se mohli věnovat svému umění a rozvíjet svoje dovednosti – a všechno je vylepšené pokročilými inteligentními nástroji, které rozšiřují a urychlují pracovní postupy,“ řekl Eddy Cue, senior viceprezident Apple pro internetový software a služby. „Nikdy předtím neexistoval flexibilnější a dostupnější způsob, jak začít s tak výkonnou sadou kreativních aplikací pro profesionály, začínající umělce, podnikatele, studenty a pedagogy, kteří tak můžou vytvářet svoje nejlepší díla a neomezeně zkoumat jejich tvůrčí zájmy.“
Firma nedělá tu samou chybu jako jiné v této oblasti a nepřevádí všechen svůj software do jednoho balíku bez možnosti nákupu standardní cestou. Můžete si pořídit Apple Creator Studio za cenu necelých 300 Kč měsíčně, přičemž budete mít všechny nástroje, i ty, které nevyužijete, nebo si jednoduše koupíte jednotlivý software za běžnou cenu.
Například Final Cutu Pro si můžete koupit za jednotnou cenu 7 990 Kč, nebo si pořídíte Apple Creator Studio za 2 990 Kč ročně, přičemž budete mít v této ceně ještě celou plejádu dalšího softwaru. U studentů je cena ještě zajímavější, jelikož vychází při ročním placení ve výsledku na 57,5 Kč měsíčně.
Balík Apple Creator Studio obsahuje
- Final Cut Pro
- Profesionální software pro nelineární střih videa a postprodukci.
- Logic Pro
- Digitální audio stanice (DAW) pro komplexní nahrávání, midi sekvencing a mixování hudby.
- Pixelmator Pro
- Rastrový a vektorový grafický editor pro úpravu fotografií a tvorbu grafiky.
- Motion
- Nástroj pro tvorbu pohyblivé grafiky (motion graphics), animovaných titulků a vizuálních efektů.
- Compressor
- Enkódovací utilita pro pokročilý export, konverzi formátů a kompresi videa.
- MainStage
- Aplikace pro živá vystoupení umožňující správu a ovládání softwarových nástrojů v reálném čase.
- Keynote
- Nástroj pro tvorbu a přehrávání prezentací.
- Pages
- Textový procesor pro tvorbu dokumentů a základní sazbu textu.
- Numbers
- Tabulkový procesor pro analýzu dat, výpočty a tvorbu grafů.
- Freeform
- Virtuální nekonečná tabule pro vizuální spolupráci a brainstorming.
Ceny
- Apple Creator Studio bude k dispozici od středy 28. ledna za 299 Kč měsíčně nebo 2 990 Kč ročně. Všichni noví předplatitelé Apple Creator Studia budou mít možnost využít měsíční bezplatnou zkušební verzi, a při zakoupení nového Macu nebo vyhovujícího iPadu13 můžou zákazníci získat Apple Creator Studio na tři měsíce zdarma.14
- Pro studenty a pedagogy jsou k dispozici školní ceny15 ve výši 69 Kč měsíčně nebo 690 Kč ročně.
- S Rodinným sdílením může všechny aplikace a obsah zahrnuté v Apple Creator Studiu sdílet až šest členů rodiny.
Co se týče jednotlivého softwaru, stále platí:
- Verze Final Cutu Pro (7 990 Kč), Logicu Pro (4 990 Kč), Pixelmatoru Pro (1 290 Kč), Motion (1 290 Kč), Compressoru (1 290 Kč) a MainStage (799 Kč) pro jednorázový nákup jsou dostupné v Mac App Storu.
- Bezplatné verze Keynotu, Pages, Numbers a Freeformu jsou dostupné i nadále a jsou součástí každého nového iPhonu, Macu a iPadu.
Zdroj: Tisková zpráva
