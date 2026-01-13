Apple rozšiřuje nabídku pro tvůrce: Představuje Apple Creator Studio

Apple rozšiřuje nabídku pro tvůrce: Představuje Apple Creator Studio2026-01-13T17:00:05+01:00
• 13. 1. 2026#iOS #macOS

Zdroj: Apple

V této době zpravidla očekáváme, že se společnosti pochlubí nějakým novým AI nástrojem nebo službou. U Applu netrpělivě čekáme na lepší Siri, a zřejmě se letos konečně dočkáme, když v této oblasti nově spolupracuje s Googlem. I tak si Apple našel čas na softwarovou novinku.

Oficiálně: Apple Siri bude poháněna Google Gemini

Jedno předplatné, mnoho nástrojů

V základu zde máme novinku v podobě Apple Creator Studio, což je vlastně ucelený balík softwaru. Zde se Apple spoléhá na předplatné, tedy měsíční nebo roční poplatek.

„Apple Creator Studio poskytuje tvůrcům všech typů snadný přístup k nejvýkonnějším a nejintuitivnějším nástrojům na střih videa, tvorbu hudby, kreativní zpracování obrazu a vizuální produktivitu, aby se mohli věnovat svému umění a rozvíjet svoje dovednosti – a všechno je vylepšené pokročilými inteligentními nástroji, které rozšiřují a urychlují pracovní postupy,“ řekl Eddy Cue, senior viceprezident Apple pro internetový software a služby. „Nikdy předtím neexistoval flexibilnější a dostupnější způsob, jak začít s tak výkonnou sadou kreativních aplikací pro profesionály, začínající umělce, podnikatele, studenty a pedagogy, kteří tak můžou vytvářet svoje nejlepší díla a neomezeně zkoumat jejich tvůrčí zájmy.“

Firma nedělá tu samou chybu jako jiné v této oblasti a nepřevádí všechen svůj software do jednoho balíku bez možnosti nákupu standardní cestou. Můžete si pořídit Apple Creator Studio za cenu necelých 300 Kč měsíčně, přičemž budete mít všechny nástroje, i ty, které nevyužijete, nebo si jednoduše koupíte jednotlivý software za běžnou cenu.

Apple Creator Studio lifestyle Final Cut Pro bigjpglarge 980x551x Apple Creator Studio lifestyle Logic Pro bigjpglarge 980x551x

Zdroj: Apple

Například Final Cutu Pro si můžete koupit za jednotnou cenu 7 990 Kč, nebo si pořídíte Apple Creator Studio za 2 990 Kč ročně, přičemž budete mít v této ceně ještě celou plejádu dalšího softwaru. U studentů je cena ještě zajímavější, jelikož vychází při ročním placení ve výsledku na 57,5 Kč měsíčně.

Balík Apple Creator Studio obsahuje

  • Final Cut Pro
    • Profesionální software pro nelineární střih videa a postprodukci.
  • Logic Pro
    • Digitální audio stanice (DAW) pro komplexní nahrávání, midi sekvencing a mixování hudby.
  • Pixelmator Pro
    • Rastrový a vektorový grafický editor pro úpravu fotografií a tvorbu grafiky.
  • Motion
    • Nástroj pro tvorbu pohyblivé grafiky (motion graphics), animovaných titulků a vizuálních efektů.
  • Compressor
    • Enkódovací utilita pro pokročilý export, konverzi formátů a kompresi videa.
  • MainStage
    • Aplikace pro živá vystoupení umožňující správu a ovládání softwarových nástrojů v reálném čase.
  • Keynote
    • Nástroj pro tvorbu a přehrávání prezentací.
  • Pages
    • Textový procesor pro tvorbu dokumentů a základní sazbu textu.
  • Numbers
    • Tabulkový procesor pro analýzu dat, výpočty a tvorbu grafů.
  • Freeform
    • Virtuální nekonečná tabule pro vizuální spolupráci a brainstorming.

Ceny

  • Apple Creator Studio bude k dispozici od středy 28. ledna za 299 Kč měsíčně nebo 2 990 Kč ročně. Všichni noví předplatitelé Apple Creator Studia budou mít možnost využít měsíční bezplatnou zkušební verzi, a při zakoupení nového Macu nebo vyhovujícího iPadu13 můžou zákazníci získat Apple Creator Studio na tři měsíce zdarma.14
  • Pro studenty a pedagogy jsou k dispozici školní ceny15 ve výši 69 Kč měsíčně nebo 690 Kč ročně.
  • S Rodinným sdílením může všechny aplikace a obsah zahrnuté v Apple Creator Studiu sdílet až šest členů rodiny.

Co se týče jednotlivého softwaru, stále platí:

  • Verze Final Cutu Pro (7 990 Kč), Logicu Pro (4 990 Kč), Pixelmatoru Pro (1 290 Kč), Motion (1 290 Kč), Compressoru (1 290 Kč) a MainStage (799 Kč) pro jednorázový nákup jsou dostupné v Mac App Storu.
  • Bezplatné verze Keynotu, Pages, Numbers a Freeformu jsou dostupné i nadále a jsou součástí každého nového iPhonu, Macu a iPadu.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Předpovědi 2026: Apple iFold, chytré brýle, extrémní baterie

💡ANKETA: Kterého AI chatbota používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat