Microsoft Lens končí, náhrada už dávno existuje

Před skoro pěti lety jsme se dočkali aplikace Microsoft Lens, jen si ji tedy nepleťte s Google Lens, která slouží k jiným účelům. Aplikace od Microsoftu slouží výhradně pro skenování dokumentů. Jak se ale ukazuje, další aktualizace nepřijde a aplikace bude zrušena.
Náhrada v jiné službě
Samotná aplikace má poměrně jednoduchou funkci skenování, přičemž umí ukládat výsledky do formátů souborů jako PDF, Word, PowerPoint a Excel. Nechybělo ukládání do OneNotu, OneDrivu nebo do zařízení. Další aktualizace nebo vylepšení už nebude, jelikož aplikace jako taková je oficiálně ukončena, tedy od 9. ledna.
Od 9. února ji již nenajdete v obchodech s aplikacemi a její používání je umožněno do 9. března. Z nějakého důvodu nebude možné po tomto datu dělat nové skeny dokumentů, maximálně je budete moci procházet, což postrádá smysl. Dokud budete mít aplikaci na zařízení, bude ji možné, byť minimálně, používat.
Microsoft uvádí, že nějaká alternativní aplikace nebude a ani ji neplánuje, jelikož stejná funkcionalita se nachází v již existující OneDrive. Pro vytvoření skenu dokumentu stačí v OneDrive:
- V mobilním zařízení otevřete aplikaci OneDrive.
- Vyberte tlačítko + v dolním rohu.
- Vyberte Naskenovat fotku a naskenujte dokumenty.
- Uložte si ho do požadovaného umístění na OneDrivu.
