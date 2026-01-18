Do Androidu zamíří rozdělení notifikační lišty, ale nebude to dotažené

Zdroj: Dotekomanie.cz
Výrobci mobilní telefonů si často modifikují Android k obrazu svému, případně chtějí nabídnout trochu jiné možnosti. V tomto případě Google spíše čeká, co se uchytí a co ne, aby to následně případně zavedl do Androidu jako takového. Díky tomu se nastaví nějaké standardy a výrobci budou mít méně práce s vlastními úpravami. Jak se ukazuje, jedna změna se dotkne notifikační lišty.
Rozdělení lišty
U některých nadstaveb Androidu jde najít možnost rozdělení notifikační lišty, přičemž na jedné straně obrazovky gestem dolů stáhnete lištu s notifikacemi, na druhé straně pak rychlé volby nastavení. Případně je toto řešení natrvalo vytvořeno. Některé mají možnost se vrátit ke klasickému, případně jde prohodit gesta.
Díky jednomu objevu se dozvídáme, že Android 17 zřejmě nabídne možnost rozdělení. Bude se tak nabízet samostatně lišta s notifikacemi a s rychlým nastavením. Jak ale vidíme na obrázku níže, nebude zde zřejmě možnost změny stran, ale to se snad změní, jinak by se jednalo o nevyužitou šanci.
Současně se dozvídáme, že tato novinka bude dostupná jen na standardní smartphonech. Na zařízeních s vnitřním ohebným displejem bude rozdělení permanentní, takže by dávalo ještě větší smysl, kdyby zde byla i možnost změny stran. Dokud Google nevydá novou verzi systému, případně beta verzi Androidu 17, může se ještě hodně věcí změnit.
