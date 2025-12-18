OxygenOS 16: Když se Android 16 potká s Inteligentní zenovou zahradou

Zdroj: OnePlus

Tato nadstavba navazuje na OxygenOS 15, přičemž vylepšuje paralelní animace, přináší ještě hlubší integraci umělé inteligence napříč celým operačním systémem, lepší propojení ekosystémů a rozšířené možnosti personalizace zamykací obrazovky.

Společnost OnePlus nedávno odhalila novou nadstavbu OxygenOS 16, postavenou na systému Android 16, s podtitulem „Intelligently Yours“. Jak již název napovídá, systém se snaží integrovat umělou inteligenci do všech svých částí a docílit tak snazší interakce uživatele s telefonem.

Zdroj: Dotekomanie.cz

OxygenOS 16 přidá hned několik „chytrých“ funkcí. Takzvaný myšlenkový prostor je taková časová schránka při potažení třech prstů nahoru. Tím přidáte obsah na obrazovce jako vzpomínku. Myšlenkový prostor automaticky shrne váš obsah na obrazovce a kategorizuje pomocí tagů. Díky propojení Google Gemini nabízí možnost přidat si určitě položky do aplikací jako Úkoly a Kalendář od Googlu.

OxygenOS 16 přidává hned několik „chytrých“ funkcí. Takzvaný Myšlenkový prostor (Mind Space) funguje jako časová schránka aktivovaná potažením tří prstů nahoru. Tím uložíte obsah na obrazovce jako vzpomínku. Myšlenkový prostor tento obsah automaticky shrne a kategorizuje pomocí štítků. Díky propojení s Google Gemini nabízí možnost přidat určité položky přímo do aplikací, jako jsou Úkoly a Kalendář Google.

Nové modely, jako OnePlus 13T nebo OnePlus 15, se zbavují klasického přepínače zvukových profilů a nahrazují jej novým prvkem pro Plus Mind. Ve výchozím nastavení toto tlačítko vyvolá zmiňovaný Myšlenkový prostor. Dále je zde AI Search, který využívá vyhledávání pomocí Google Gemini a hledá odpovědi na vaše otázky.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Mezi funkce, které u nás zatím v češtině nefungují, patří AI Translation pro překlad textu v reálném čase. Funkce AI Notes ve výchozí aplikaci Poznámky dokáže pomocí AI rozepsat stručné poznámky do plnohodnotného detailního textu nebo zajistit transkripci mluveného slova.

Naopak funkce, které fungují i v Česku, se týkají především fotografií:

  • AI Perfect Shot: Upraví fotku mrkajícího člověka na nemrkajícího.
  • AI Unblur: Odstraní rozmazání (pohybovou neostrost) u lidí či domácích mazlíčků.
  • AI Reflection Eraser: Při focení přes sklo odstraní nežádoucí odlesky.
  • AI Eraser: Vymaže osoby nebo překážející objekty z pozadí fotky.
  • AI Detail Boost: Zvýší detaily a ostrost snímku.
  • AI Clear Face: Doostří rozmazané obličeje.
  • AI Reframe: Pomůže s překomponováním fotografie.

OnePlus přineslo velké změny zamykací obrazovky už v OxygenOS 15, což zajistilo plynulejší přechod na domovskou obrazovku. OxygenOS 16 jde nyní o krok dál: přidává podporu pro úpravu barev a fontů textu, detailnější nastavení hodin, nová témata a celkově větší personalizaci dle vkusu uživatele.

Zdroj: Dotekomanie.cz

I samotná domovská obrazovka prošla výraznou proměnou. Technologie Parallel Processing 2.0, díky které vše běží zcela plynule, nově funguje i pro widgety. Přibyly škálovatelné ikony (které lze nově rozšířit až na velikost zabírající 4 místa) a přepracovaný šuplík aplikací, kde jsou aplikace rozděleny i dle kategorií.

Fluid Cloud prošel také změnou a nabízí širší podporu Google aplikací – od Telefonu přes YouTube Music až po Google Mapy. Nově také konečně můžeme na zamykací obrazovce posouvat přehrávač Spotify i YouTube/YouTube Music.

Aplikace jako Kalkulačka, Počasí, Hodiny a Kompas dostaly nový vzhled ve stylu „Breathe with you“. V aplikacích Telefon a Kalkulačka se navíc skrývá nový „Easter Egg“, který si můžete sami vyzkoušet.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Velkou změnou prošla i konektivita. Zařízení s OxygenOS 16 budou nově sdílet soubory pouhým přiblížením k jinému telefonu, podobně jako to funguje na iPhonech. Zároveň lze v aplikaci O+ Connect snadno propojit zařízení OnePlus s počítači Windows, Mac nebo s iPhonem. Funguje to podobně jako aplikace „Propojení s telefonem“ ve Windows, ale nativní řešení od OnePlus nabízí lepší stabilitu a funkce.

Tomáš Rohrer

Student a tvůrce se smyslem pro humor, který chodí denně 10 000 kroků a tvořil videoherní mapy

