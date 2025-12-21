YouTube testuje změny v hodnocení Shorts: Konec palce dolů?

• 21. 12. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Youtube se věnuje sem tam Shorts videím, tedy formátu na výšku. Většinou se nabízí novinky pro tvůrce obsahu, přičemž pro diváky zde nebývá mnoho novinek, v případě aplikace. Ostatně se jedná o poměrně jednoduché prostředí. Nyní zde ale máme experiment, který Youtube popisuje poněkud zvláštně.

Youtube Shorts nemusíte sledovat navýšku

Konec palců dolů?

Stejně jako běžný formát videa na Youtube, i Shorts mají palce nahoru a dolů. Tato jednoduchá tlačítka jsou pro hodnocení videa, ale asi nás čeká podstatnější změna, respektive změny. V první řadě dojde k přesunutí palce dolů pod menu, takže tlačítko nebude dostupné na jedno kliknutí. Dá se tedy předpokládat, že uživatelé nebudou dodatečně hledat tuto možnost. Druhá změna si pohrává s kompletním zručením.

message 395732929 13739404955593195575 3000x2250x

Zdroj: Google

Jak Youtube uvádí ve svém příspěvku, tak někteří uživatelé navíc mohou vidět místo palce dolů volbu „Nezajímá mě“, přičemž zůstane ikona „Nelíbí se“. Společnost vysvětluje tuto změnu tím, že si uživatelé nejsou jisti, k čemu je palec dolů a označení videa, které uživatele nezajímá. Tomu bych asi ani nevěřil, tedy že by uživatelé byli zmateni.

I tak, po přesunutí pod menu, tak uživatelé budou méně používat jakoukoliv tuto možnost. Dá se předpokládat, že tvůrci uvidí méně negativních reakcí a hlavně poroste kladné hodnocení, tedy že to bude v nepoměru. Zatím se ale jedná jen o test a není jasné, jaká možnost vyhraje a případně jestli dojde k odebrání současného tlačítka „Nelíbí“.

Zdroje: androidauthority.com, 9to5google.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Dotekománie.cz

