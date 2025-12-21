Upgrade herního doupěte za zlomek ceny: Výrazné slevy na herní sestavy AlzaPC a periferie Rapture KOMERČNÍ ČLÁNEK

Pořízení výkonného herního počítače a odpovídajícího příslušenství často představuje značnou finanční investici. Aktuální cenová akce na produkty privátních značek největšího českého e-shopu však přináší zajímavou příležitost pro hráče i běžné uživatele. Zlevněny byly desítky produktů od hotových sestav AlzaPC až po kompletní ekosystém příslušenství značky Rapture.

Počítačové sestavy AlzaPC

Základem každého herního koutku je spolehlivý stroj. Značka AlzaPC se zaměřuje na vyvážené konfigurace s ověřenými komponentami a prodlouženou zárukou. V aktuální nabídce lze nalézt modely osazené moderními grafickými kartami řady NVIDIA GeForce RTX 40xx, které zvládnou nejnovější tituly i práci s grafikou. Na své si přijdou i uživatelé hledající svižný kancelářský počítač pro práci z domova.

Herní klávesnice Rapture

Kvalitní mechanická klávesnice je pro kompetitivní hraní nezbytností. Modely z řady Rapture X-RAY nabízejí oblíbené spínače Outemu Red, které se vyznačují lineárním chodem a rychlou odezvou, což ocení zejména hráči akčních her. V nabídce jsou různé barevné varianty od konzervativní černé až po výraznou fialovou či modrou, přičemž slevy dosahují až 40 % z původní ceny.

Herní myši Rapture

Přesnost a ergonomie jsou klíčové vlastnosti herních myší. Zlevněné modely Rapture PYTHON a VENOM V2 nabízejí moderní senzory a lehké konstrukce, které minimalizují únavu ruky při dlouhém používání. Díky agresivní cenové politice lze nyní pořídit kvalitní herní myš s cenovkou hluboko pod 500 Kč, a to v několika barevných provedeních včetně populární bílé nebo růžové.

Gamepady

Pro hráče preferující ovladač před klávesnicí a myší je připraven model Rapture ZENITH. Tento gamepad nabízí ergonomický tvar a kompatibilitu napříč platformami, což z něj činí univerzálního společníka pro sportovní hry, závody či plošinovky.

Herní židle Rapture

Komfort při hraní nebo práci zajišťují ergonomické židle. V nabídce se objevují modely s výrazným designem, jako je Rapture BLAZE s RGB podsvícením, ale i konzervativnější modely PODIUM zaměřené na pohodlí a správné držení těla. Slevy v této kategorii dosahují až 40 %, což představuje úsporu v řádu tisíců korun.

