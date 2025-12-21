Pořízení výkonného herního počítače a odpovídajícího příslušenství často představuje značnou finanční investici. Aktuální cenová akce na produkty privátních značek největšího českého e-shopu však přináší zajímavou příležitost pro hráče i běžné uživatele. Zlevněny byly desítky produktů od hotových sestav AlzaPC až po kompletní ekosystém příslušenství značky Rapture.
Počítačové sestavy AlzaPC
Základem každého herního koutku je spolehlivý stroj. Značka AlzaPC se zaměřuje na vyvážené konfigurace s ověřenými komponentami a prodlouženou zárukou. V aktuální nabídce lze nalézt modely osazené moderními grafickými kartami řady NVIDIA GeForce RTX 40xx, které zvládnou nejnovější tituly i práci s grafikou. Na své si přijdou i uživatelé hledající svižný kancelářský počítač pro práci z domova.
- AlzaPC GameBox Prime – R5 / RTX4060 / 32GB RAM / 1TB SSD (-17 %)
- AlzaPC GameBox Elite – i7 / RTX4070 Ti / 32GB RAM / 2TB SSD (-12 %)
- AlzaPC OfficeBox Prime – i5 / 16GB RAM / 500GB SSD (-10 %)
- AlzaPC GameBox Advanced – R7 / RTX4060 Ti / 32GB RAM (-8 %)
- Další slevy najdete zde
Herní klávesnice Rapture
Kvalitní mechanická klávesnice je pro kompetitivní hraní nezbytností. Modely z řady Rapture X-RAY nabízejí oblíbené spínače Outemu Red, které se vyznačují lineárním chodem a rychlou odezvou, což ocení zejména hráči akčních her. V nabídce jsou různé barevné varianty od konzervativní černé až po výraznou fialovou či modrou, přičemž slevy dosahují až 40 % z původní ceny.
- Rapture X-RAY Outemu Red modrá – CZ/SK (-40 %)
- Rapture X-RAY Outemu Red fialová – CZ/SK (-40 %)
- Rapture X-RAY Outemu Red oranžovo-černá – CZ/SK (-40 %)
- Rapture X-RAY Outemu Red černá – CZ/SK (zánovní/levné) (-30 %)
- Rapture X-RAY Outemu Red černá – CZ/SK (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Herní myši Rapture
Přesnost a ergonomie jsou klíčové vlastnosti herních myší. Zlevněné modely Rapture PYTHON a VENOM V2 nabízejí moderní senzory a lehké konstrukce, které minimalizují únavu ruky při dlouhém používání. Díky agresivní cenové politice lze nyní pořídit kvalitní herní myš s cenovkou hluboko pod 500 Kč, a to v několika barevných provedeních včetně populární bílé nebo růžové.
- Rapture PYTHON bílá (-40 %)
- Rapture VENOM V2, růžová (-35 %)
- Rapture VENOM V2, bílá (-35 %)
- Rapture VENOM V2, černá (-30 %)
- Rapture VENOM V2 STEALTH, černá (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Gamepady
Pro hráče preferující ovladač před klávesnicí a myší je připraven model Rapture ZENITH. Tento gamepad nabízí ergonomický tvar a kompatibilitu napříč platformami, což z něj činí univerzálního společníka pro sportovní hry, závody či plošinovky.
Herní židle Rapture
Komfort při hraní nebo práci zajišťují ergonomické židle. V nabídce se objevují modely s výrazným designem, jako je Rapture BLAZE s RGB podsvícením, ale i konzervativnější modely PODIUM zaměřené na pohodlí a správné držení těla. Slevy v této kategorii dosahují až 40 %, což představuje úsporu v řádu tisíců korun.
- Rapture BLAZE RGB černá (-40,00 %)
- Rapture PODIUM černá (-35 %)
- Rapture PODIUM červená (-35 %)
- Rapture PODIUM černá (zánovní) (-35 %)
- Rapture INTERCEPTOR, černá (zánovní) (-21 %)
- Další slevy najdete zde
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
OnePlus připravuje novou sérii Turbo
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře