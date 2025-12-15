Vyzkoušeli jsme nový nejlepší Honor – Magic8 Pro, jaké jsou naše první dojmy?

Honor Magic8 Pro; zdroj: Dotekománie
Honor oficiálně představil nový Magic8 Pro i pro evropský trh a my jsme měli možnost si ho v předstihu nejen v Číně osahat. Honor Magic8 přináší vylepšený fotoaparát v čele s AiMAGE a lepším 200Mpx teleobjektivem, větší baterií, vyšší odolností nebo s lepším displejem. Co konkrétně přináší nový nejlepší telefon od Honoru a jaký na nás zanechal dojem?
Honor Magic8 Pro
Při prvním pohledu na nový Honor Magic8 Pro se design nějak razantně nezměnil, což ale ničemu nevadí. Výrobce si tak drží svůj designový směr s masivním kulatým fotomodulem na zádech, který je stále lemovaný rámečkem inspirovaným hodinkami ve tvaru polštářku (cushion shaped watch).
Při bližším zkoumání jsem zjistil, že telefon je menší než jeho předchůdce. Oba modely jsem v ruce vedle sebe neměl, ale rozhodně tento krok chválím. Úhlopříčka je téměř o 0,1 palce menší, a telefon je také tenčí, užší a lehčí. Rozdíl to není nijak dramatický, ale do ruky nový Magic8 Pro padne velmi dobře. Jen je potřeba si dávat pozor na velký fotomodul, rozložení váhy by mohlo být lepší. Odolnost zajišťuje IP68, IP69 a IP69K.
Fotoaparát je velké téma, poslední roky je to jedno z hlavních vylepšení každé generace mobilních telefonů. Není tomu jinak ani v tomto případě. Periskopický teleobjektiv dostal do vínku nový 200Mpx senzor Samsung HP9 a především tu máme větší optické přiblížení. Vloni měl „jen“ trojnásobné, letos tu je 3,7násobné s ohniskem 85mm. Výrobce slibuje lepší fotky především v noci díky Ultra Night Engine.
Zatímco loňský Magic7 Pro měl mezi objektivy na zádech napsáno Matric camera, letos tam už máme AiMAGE. Díky AI tu tak máme mít například lepší a přirozenější odstín pleti. Zajímavou novinkou je také funkce Magic Color, díky které můžete extrahovat barevné podání snímku a aplikovat ho přímo ve fotoaparátu na další snímky.
Hlavní snímač letos přišel o variabilní clonu, což si myslím, že vůbec ničemu nevadí. Samsung ji taky chvíli měl a pak odebral, a skoro nikdo variabilní clonu nepoužívá. Senzor je nicméně stejně velký a nabízí 50 Mpx. Výbavu na zádech doplňuje 50Mpx ultra širokoúhlý snímač, který je stejný jako vloni.
Hnacím motorem je letos už nový Snapdragon 8 Elite Gen 5 doplněný dle varianty o 12 nebo 16 GB operační paměti. Honor zmiňuje o 20 procent vyšší výkon procesoru a dodává, že tu máme také větší chladič.
Velkou novinkou je nová generace Silicon-carbon baterie. Zatímco vloni se evropská verze musela spolehnout na akumulátor o kapacitě 5270 mAh, letos tu máme přesně o tisíc více, tedy 6270 mAh. To je skvělá inovace, ale je škoda, že v Číně bude v prodeji verze s 7200 mAh a globálně mimo Evropu pak verze s 7100 mAh.
Samotný displej má nově vyšší maximální jas v HDR a to 6000 nitů. Stereo reproduktory dostaly nový basovější projev. Nakonec nesmíme zapomenout na jedno nové tlačítko. To je na pravém boku dole a jmenuje se AI tlačítko. Jedná se v podstatě o obdobu Camera Control (tlačítka ovládání fotoaparátu) z iPhonu. Zde si lze libovolně přizpůsobit akci na jeden stisk, dvojstisk nebo při podržení. V prostředí fotoaparátu lze pak při přejetí přes toto tlačítko přibližovat a oddalovat.
Operačním systémem je Android 16 s nadstavbou MagicOS 10. Ta nabízí mnoho AI funkcí. Potěší dlouhá podpora 7 let velkých a bezpečnostních aktualizací.
Specifikace Honor Magic8 Pro
- displej: 6,71 palců, 1256 x 2808 pixelů (1.5K), 1-120Hz, LTPO, OLED, HDR10+, až 6000 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12/16 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB
- Dual SIM
- Android 16 + Magic UI 10
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.6, OIS
- 50 MPx, 122° + 2,5cm makro
- 200 MPx, f/2.6, 3.7X optický zoom, OIS
- přední – 50 MPx
- IP68 + IP69 + IP69K
- ultrasonická čtečka otisků prstů
- stereo + DTS:X Ultra
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0, eidou (B1I+B1C+B2a+B2b quad-band), GPS (L1+L5 dual-band), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b triple-band), QZSS (L1+L5 dual-band), NavIC (L1+L5 dual-band), A-GNSS, USB Type-C 2.0, NFC
- rozměry: 161,15 × 75 × 8,3 mm; 219 gramů
- baterie: 6270 mAh (EU) / 7200 mAh (Čína) + 100W USB-C, 80W bezdrátově
