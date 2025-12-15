Množstevní slevy v praxi: Jak srazit cenu neomezeného tarifu pro rodinu o stovky korun měsíčně

V době, kdy je neustálá konektivita nutností, hledají uživatelé cesty, jak optimalizovat náklady na mobilní služby. Zatímco ceny energií a služeb často rostou, v segmentu mobilních tarifů se objevují zajímavé anomálie, které hrají do karet spotřebitelům. Firma NejPřipojení přichází se strategií, která odměňuje sdružování služeb. Princip je jednoduchý: čím více SIM karet zákazník odebere, tím nižší je jednotková cena za tarif.
Matematika, která se vyplatí: Čím více, tím levněji
Standardní ceníky mobilních operátorů jsou často nastaveny fixně, bez ohledu na počet členů domácnosti nebo týmu. Nová nabídka však ukazuje, že hromadný odběr může srazit cenu o desítky procent.
Nejvýraznější úspora je patrná u tarifů s neomezenými daty. Zatímco jedna SIM karta s neomezenými daty, voláním a SMS vychází standardně na 496 Kč měsíčně, při pořízení čtyř takových karet klesá cena na 381 Kč za jednu SIM. Pro čtyřčlennou rodinu nebo malou firmu to znamená měsíční úsporu stovek korun, ročně pak částku v řádu tisíců.
Podobný efekt lze sledovat i u střední třídy tarifů. Balíček s 12 GB dat (plus neomezené volání a SMS) stojí běžně 475 Kč. Pokud se však spojí tři uživatelé, cena klesá na 397 Kč. Tento model tak motivuje k vytváření skupin, ať už v rámci rodiny, nebo mezi přáteli.
Svoboda bez závazků a televizní bonus
Klíčovým aspektem moderních telekomunikačních služeb je flexibilita. Analyzovaná nabídka zdůrazňuje absenci smluvních úvazků. Zákazník se tak nevystavuje riziku pokut při změně životní situace nebo ukončení služby.
Kromě datové konektivity nabídka cílí i na domácí zábavu. Ke každému sjednanému paušálu je nyní nabízena internetová televize (IPTV) na půl roku za symbolickou cenu 1 Kč měsíčně. Jde o službu NejPřipojení TV, která rozšiřuje hodnotu celého balíčku nad rámec pouhého volání a datování.
Trh mobilních tarifů se posouvá od individuálních nabídek k rodinným a skupinovým řešením. Kombinace neomezených tarifů s cenou hluboko pod 400 Kč, absence závazků a multimediálních bonusů činí z této nabídky silného hráče v boji o zákazníka, který nechce platit zbytečně navíc.
