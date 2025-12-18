Poco M8 a M8 Pro: Únik odhaluje specifikace nových telefonů střední třídy

Poco M8 | Zdroj: WinFuture
Značku Poco čeká aktualizace portfolia, o kterou se zasadí dvojice zařízení s označením M8 a M8 Pro. Rozsáhlý únik dává dnes nahlédnout přímo pod pokličku u obou novinek. Telefony sice budou vycházet z modelů Redmi Note 15 a Note 15 Pro+, ale najdeme i menší rozdíly. Po stránce výbavy můžeme vyhlížet zástupce segmentu střední třídy.
Kvalitní dvojka
Základní model M8 dostane 6,77palcový OLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Uvnitř poběží čipset Snapdragon 6 Gen 3 od Qualcommu po boku 8GB operační paměti RAM nebo 256GB interního úložiště. Dále si zaslouží zmínku certifikace odolnosti IP65 a 5 520mAh baterie včetně podpory technologie rychlého 45W nabíjení.
O něco lepší výchozí pozici čeká přírůstek M8 Pro, který nabídne 6,83palcový OLED panel. K němu ještě připojí 1,5K rozlišení či 120Hz obnovovací frekvenci. Hardwarovou část zastoupí čipová sada Snapdragon 7s Gen 4 od stejného dodavatele. Paměťové konfigurace budou postaveny na 8/12GB operační paměti RAM a 256/512GB úložišti.
Výdrž by měla udávat 6 500mAh baterie se 100W nabíjením. Konstrukce dosáhne na certifikaci odolnosti IP68. Hlavní rozdíl mezi M8 a M8 Pro mají vytvářet zadní objektivy fotoaparátu. Model M8 získá 50 + 8 MPx snímač, zatímco u M8 Pro nasadí 200 + 8 MPx senzor. Oba telefony potěší 32MPx selfie kamerkou.
Do obchodů zamíří minimálně tři barevné verze (černá, modrá, stříbrná). Prodejní cenu zjistíme až během ledna, kdy se očekává oficiální oznámení.
