Poco M8 a M8 Pro: Únik odhaluje specifikace nových telefonů střední třídy

Poco M8 a M8 Pro: Únik odhaluje specifikace nových telefonů střední třídy2025-12-18T22:00:00+01:00
• 18. 12. 2025#Android #Smartphony

Poco M8 | Zdroj: WinFuture

Značku Poco čeká aktualizace portfolia, o kterou se zasadí dvojice zařízení s označením M8 a M8 Pro. Rozsáhlý únik dává dnes nahlédnout přímo pod pokličku u obou novinek. Telefony sice budou vycházet z modelů Redmi Note 15 a Note 15 Pro+, ale najdeme i menší rozdíly. Po stránce výbavy můžeme vyhlížet zástupce segmentu střední třídy.

Kvalitní dvojka

Základní model M8 dostane 6,77palcový OLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Uvnitř poběží čipset Snapdragon 6 Gen 3 od Qualcommu po boku 8GB operační paměti RAM nebo 256GB interního úložiště. Dále si zaslouží zmínku certifikace odolnosti IP65 a 5 520mAh baterie včetně podpory technologie rychlého 45W nabíjení.

Poco M8 2 1200x1200x Poco M8 3 1200x1200x Poco M8 1 1200x1200x

Poco M8 | Zdroj: WinFuture

O něco lepší výchozí pozici čeká přírůstek M8 Pro, který nabídne 6,83palcový OLED panel. K němu ještě připojí 1,5K rozlišení či 120Hz obnovovací frekvenci. Hardwarovou část zastoupí čipová sada Snapdragon 7s Gen 4 od stejného dodavatele. Paměťové konfigurace budou postaveny na 8/12GB operační paměti RAM a 256/512GB úložišti.

Výdrž by měla udávat 6 500mAh baterie se 100W nabíjením. Konstrukce dosáhne na certifikaci odolnosti IP68. Hlavní rozdíl mezi M8 a M8 Pro mají vytvářet zadní objektivy fotoaparátu. Model M8 získá 50 + 8 MPx snímač, zatímco u M8 Pro nasadí 200 + 8 MPx senzor. Oba telefony potěší 32MPx selfie kamerkou.

Do obchodů zamíří minimálně tři barevné verze (černá, modrá, stříbrná). Prodejní cenu zjistíme až během ledna, kdy se očekává oficiální oznámení.

Poco M8 Pro 1 1200x1200x Poco M8 Pro 2 1200x1200x Poco M8 Pro 3 1200x1200x

Poco M8 Pro | Zdroj: WinFuture

Zdroje: winfuture.de, gizmochina.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Google hacknul Apple? Android má konečně funkční AirDrop i pro iPhone!

💡ANKETA: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

Satechi
nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat