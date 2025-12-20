iOS 26.3 přináší nové nastavení pro přeposílání notifikací na zařízení třetích stran nařízené ze strany EU

Zdroj: MacRumors
Apple v nadcházející verzi iOS 26.3 poprvé testuje nový systém přeposílání notifikací na zařízení jiných výrobců. Funkce „Notification Forwarding“ vznikla jako reakce na požadavky Evropské unie v rámci nařízení zákona Digital Markets Act. Uživatelé tak nově dostanou možnost vybrat si, která zařízení budou moci přijímat oznámení z iPhonu, ale zatím pouze na jednom zároveň.
Jedním z klíčových bodů, které EU v rámci zákona Digital Markets Act prosazuje, je otevření systému notifikací na zařízeních Apple směrem k třetím stranám. Dnes totiž Apple umožňuje přeposílání notifikací jen na vlastní produkty, jako jsou Apple Watch, iPad, nebo MacBook. EU však požaduje, aby tato možnost byla dostupná i pro chytré hodinky nebo zařízení jiných výrobců – například od Samsungu, Xiaomi nebo Garminu.
Apple s tímto požadavkem dlouhodobě nesouhlasí, a to především z důvodu ochrany soukromí. Podle společnosti by se tím otevřel přístup k citlivému obsahu včetně zpráv, emailů, zdravotních upozornění nebo jiných důvěrných oznámení pro značky třetí strany, které dnes nemají k takovým datům žádný přístup. Apple tvrdí, že dokonce ani on sám nemá k obsahu těchto notifikací přímý přístup a že přeposílání by představovalo zásadní bezpečnostní riziko.
iOS 26.3: Nové rozhraní a první verze funkce
Přesto Apple začal na implementaci požadovaných změn postupně pracovat. První krok přišel s verzí iOS 26.1, ale až v testovací verzi iOS 26.3 se objevuje nové rozhraní Notification Forwarding, které najdete v Nastavení > Oznámení. V této sekci bude možné zvolit jedno zařízení třetí strany, které bude přijímat oznámení z iPhonu. Celá funkcionalita je postavena na novém rozhraní AccessoryNotifications, které ale zatím není veřejně dokumentováno v Apple Developer portálu, protože společnost dosud neuvolnila SDK pro vývojáře pro iOS 26.3.
Zásadní omezení současné verze spočívá v tom, že notifikace lze přeposílat pouze na jedno zařízení současně. Navíc při aktivaci této funkce se automaticky vypne přeposílání notifikací na Apple Watch. Apple na tuto skutečnost v nastavení výslovně upozorňuje.
Větší kontrola pro uživatele, ale s důsledky
Podobně jako u notifikací pro Apple Watch, bude možné spravovat oprávnění pro jednotlivé aplikace. Uživatelé si tedy budou moci zvolit, které aplikace mohou přeposílat oznámení na spárované zařízení třetí strany. Apple zároveň během konfigurace zobrazuje upozornění, že notifikace obsahují název aplikace a veškerý obsah oznámení. Přesto ale společnost funkci neprezentuje jako rizikovou, a zjevně se snaží najít kompromis mezi legislativními požadavky a svou filozofií ochrany soukromí.
Zda bude možné v budoucnu přeposílat notifikace na více zařízení současně nebo jak bude zabezpečena ochrana dat při přenosu na produkty jiných značek, zatím není známo.
