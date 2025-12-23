TCL chystá tablet Note A1 pro práci

• 23. 12. 2025#Android #Ostatní

TCL Note A1 NXTPAPER | Zdroj: Kickstarter

Speciální technologie displeje NXTPAPER vyvinutá čínskou firmou TCL dostane hodně prostoru u připravovaného zařízení. To bude možné pořídit nejprve přes crowdfundingovou kampaň na platformě Kickstarter. Novinka nenabídne příliš mnoho funkcí pro běžné spotřebitele. Tento tablet najde uplatnění spíše u uživatelů při práci, kde si musí dělat textové poznámky nebo grafické náčrty.

Stvořen pro firmy

O největší pozornost si říká 11,5palcový LCD displej s vlastní technologií z tekutých krystalů. Zobrazovací panel by měl co nejvíce připomínat skutečný list papíru. Samozřejmostí je antireflexní úprava, podpora 16,7 milionů barev či certifikace TÜV Rheinland potvrzující větší ochranu očí před modrým světlem. Firma doposud nezveřejnila kompletní seznam specifikací.

tcl note a1 2 700x1064x tcl note a1 1 700x1034x tcl note a1 7 700x1253x

TCL Note A1 NXTPAPER | Zdroj: Kickstarter

Nicméně pozornosti neunikl systém 8 mikrofonů, Wi-Fi připojení, jedna zadní kamerka, magnetické pogo piny, čtečka otisků prstů či dotykové pero s integrovanou gumou a dvěma hroty. Nainstalovaný operační systém Android přinese nejen bezproblémovou synchronizaci se službami jako Dropbox, OneDrive a Google Drive. Navíc mezi jazyky je zmíněna i čeština.

Ze samotných pracovních funkcí musíme zmínit přepis audia na text, překlad v reálném čase, převod rukopisu na text, rozpoznávání ručně psaných vzorců a další různá vylepšení s umělou inteligencí. Cenovka má v zahraničí startovat u hranice 419 dolarů (tj. cca 8 638 Kč), ale přesné datum zahájení prodeje ještě výrobce nezmínil.

tcl note a1 4 700x841x tcl note a1 5 700x1174x tcl note a1 3 563x1280x

TCL Note A1 NXTPAPER | Zdroj: Kickstarter

Zdroje: kickstarter.com, gizmochina.com, notea1.tcl.com

