• 24. 12. 2025#Ostatní

Štědrý den je tady a s ním i každoroční stres spojený s dárky, na které se v předvánočním shonu zapomnělo, nebo jejichž doručení se zpozdilo. V momentě, kdy jsou kamenné prodejny zavřené a kurýrní služby již nefungují, se jako jediné spolehlivé řešení nabízí digitální distribuce. Elektronické licence, předplatné streamovacích služeb nebo herní měny lze zakoupit a doručit do e-mailové schránky prakticky okamžitě. Přinášíme přehled možností, které lze pořídit i pár hodin před večeří.

Streamovací služby a aplikace

Multimediální zábava patří mezi univerzální dárky. Předplatné populárních VOD služeb nebo cloudového hraní umožňuje obdarovanému okamžitý přístup k tisícům filmů, seriálů nebo her bez nutnosti vlastnit výkonný hardware. Aktivace probíhá zadáním kódu v příslušné aplikaci.

Herní kupony

Pro hráče videoher jsou ideální volbou kredity do virtuálních peněženek nebo předplatné herních knihoven. Ať už se jedná o konzole PlayStation, Xbox, Nintendo, nebo PC platformy, dárkové karty umožňují nákup konkrétních titulů či herních doplňků (skiny, battle passy) dle vlastního výběru hráče. Populární jsou zejména měny do online her jako Roblox či Fortnite.

Předplatné AlzaPlus+

Praktickým dárkem pro pravidelné nakupující na internetu je členství v programu AlzaPlus+. To zajišťuje doručení objednávek zdarma do AlzaBoxů, na prodejny a odběrná místa po celou dobu platnosti členství, a to i pro objednávky v hodnotě několika korun.

Elektronické poukazy

Pokud si nejste jisti preferencemi obdarovaného, univerzální elektronický poukaz na nákup zboží je sázkou na jistotu. Tyto poukazy pokrývají široké spektrum hodnot od symbolických částek až po vyšší sumy a lze je uplatnit na jakýkoliv sortiment e-shopu Alza.cz. Kód dorazí okamžitě po zaplacení.

