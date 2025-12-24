Štědrý den je tady a s ním i každoroční stres spojený s dárky, na které se v předvánočním shonu zapomnělo, nebo jejichž doručení se zpozdilo. V momentě, kdy jsou kamenné prodejny zavřené a kurýrní služby již nefungují, se jako jediné spolehlivé řešení nabízí digitální distribuce. Elektronické licence, předplatné streamovacích služeb nebo herní měny lze zakoupit a doručit do e-mailové schránky prakticky okamžitě. Přinášíme přehled možností, které lze pořídit i pár hodin před večeří.
Streamovací služby a aplikace
Multimediální zábava patří mezi univerzální dárky. Předplatné populárních VOD služeb nebo cloudového hraní umožňuje obdarovanému okamžitý přístup k tisícům filmů, seriálů nebo her bez nutnosti vlastnit výkonný hardware. Aktivace probíhá zadáním kódu v příslušné aplikaci.
- Netflix předplacená karta v hodnotě 400Kč
- Oneplay předplacená karta 300Kč
- Prima+ Premium – předplatné 3 měsíce
- Další streamovací služby a aplikace najdete zde
Herní kupony
Pro hráče videoher jsou ideální volbou kredity do virtuálních peněženek nebo předplatné herních knihoven. Ať už se jedná o konzole PlayStation, Xbox, Nintendo, nebo PC platformy, dárkové karty umožňují nákup konkrétních titulů či herních doplňků (skiny, battle passy) dle vlastního výběru hráče. Populární jsou zejména měny do online her jako Roblox či Fortnite.
- Roblox předplacená karta 250Kč
- Dárková karta Fortnite 250Kč
- PlayStation Store – Kredit 500 Kč – CZ Digital
- Xbox Game Pass Ultimate – 1 měsíční předplatné
- Riot Games League of Legends 500Kč
- Karta na e-shop Nintendo 400Kč
- PC Game Pass – 3 měsíční předplatné (pro PC s Windows 10)
- Další herní kupony najdete zde
Předplatné AlzaPlus+
Praktickým dárkem pro pravidelné nakupující na internetu je členství v programu AlzaPlus+. To zajišťuje doručení objednávek zdarma do AlzaBoxů, na prodejny a odběrná místa po celou dobu platnosti členství, a to i pro objednávky v hodnotě několika korun.
- Roční členství AlzaPlus+
- Měsíční členství AlzaPlus+
- Další varianty předplatného AlzaPlus+ najdete zde
Elektronické poukazy
Pokud si nejste jisti preferencemi obdarovaného, univerzální elektronický poukaz na nákup zboží je sázkou na jistotu. Tyto poukazy pokrývají široké spektrum hodnot od symbolických částek až po vyšší sumy a lze je uplatnit na jakýkoliv sortiment e-shopu Alza.cz. Kód dorazí okamžitě po zaplacení.
- Elektronický dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 100 Kč
- Elektronický dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 200 Kč
- Elektronický dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 300 Kč
- Elektronický dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 400 Kč
- Elektronický dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 500 Kč
- Elektronický dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 1000 Kč
- Elektronický dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 2000 Kč
- Elektronický dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 3000 Kč
- Elektronický dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 4000 Kč
- Elektronický dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 5000 Kč
- Další elektronické poukazy najdete zde
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
TCL chystá tablet Note A1 pro práci
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře