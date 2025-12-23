Android Auto asi bude podporovat funkci Cast

Zdroj: Dotekomanie.cz
Poslední taková výraznější novinka u Android Auto je spojena s aplikací Waze, kdy jde používat navigaci na mobilu a současně i v autě. Nyní zde ale máme náznaky rozšíření samotného Android Auto, a to o podstatnou funkci.
Auto jako další displej?
Pokud automobil podporuje Android Auto, tak se primárně většina věcí odehrávat na mobilním telefonu. Ve své podstatě je displej na palubní desce brán jako vzdálený monitor, ke kterému se připojujete skrze USB nebo bezdrátově. Dochází k odesílání některých informací i do mobilu, a postupně dochází v této oblasti k rozšiřování.
Zdrojové kódy ale naznačují, že bude možné využít funkci Cast právě u Android Auto. Ještě se nepodařilo nic aktivovat, ale texty naznačují, že musíte být na stejné WiFi, aby bylo možné odesílat obraz do displeje v autě. Vzhledem k tomu, že moderní vozy již mají lokální WiFi, zejména pokud podporují bezdrátové Android Auto, zde problém nebude.
Spíše samotná logika je nyní sporná, jelikož není jasné, kam se vlastně bude obraz posílat, když primární zařízení je mobilní telefon. Teoreticky se tak bude odesílat multimediální obsah do mobilu a pak do Android Auto, případně funkce nabídne přímé spojení s displejem v autě, případně zde bude něco jiného a nového. Na takové detaily si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.
Je to ale logický krok vzhledem k tomu, že casting je již dostupný v Android Automotive, tedy plnohodnotném operačním systému pro některá auta.
