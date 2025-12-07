Slevová bouře v iSTYLE: Ceny iPhone 16, MacBooků s M4 i iPadů padají o desítky procent KOMERČNÍ ČLÁNEK

Slevová bouře v iSTYLE: Ceny iPhone 16, MacBooků s M4 i iPadů padají o desítky procent
7. 12. 2025

Autorizovaný prodejce Apple produktů, společnost iSTYLE, spustil masivní slevovou akci, která se dotýká prakticky celého portfolia. Zákazníci mají nyní jedinečnou příležitost pořídit nejnovější technologie, včetně aktuálních modelů iPhone 16 či počítačů Mac s procesory M4, za výrazně nižší ceny.

Příslušenství

Ochrana zařízení a personalizace vzhledu jsou klíčové pro každého uživatele Apple produktů. V aktuální nabídce lze nalézt širokou škálu ochranných prvků a stylových doplňků. Výrazné snížení cen se týká především krytů pro telefony a řemínků pro chytré hodinky, což představuje ideální moment pro obměnu příslušenství.

Chytré doplňky

Moderní domácnost a životní styl jsou stále více propojeny s technologiemi. Sekce chytrých doplňků nabízí vybavení pro lokalizaci předmětů, záznam akčních zážitků i automatizaci domácnosti. Slevy v této kategorii umožňují efektivní vylepšení ekosystému chytré domácnosti za zlomek původní ceny.

iPhone

Vlajková loď společnosti Apple se dočkala nečekaně vysokých slev, které zahrnují i nejnovější generaci. Zlevněny jsou modely s vyšší kapacitou úložiště, což ocení zejména nároční uživatelé vyžadující dostatek prostoru pro fotografie a videa ve vysokém rozlišení. Nabídka pokrývá jak loňskou řadu 15, tak aktuální novinku iPhone 16.

Apple Watch

Pro příznivce aktivního životního stylu a monitoringu zdraví jsou připraveny atraktivní ceny hodinek Apple Watch. Akce zahrnuje nejodolnější model Ultra 2, nejnovější Series 10 i dostupnou variantu SE. Jedná se o ideální příležitost pro upgrade ze starších generací.

iPad

Tablety iPad s čipy Apple Silicon se stávají plnohodnotnou náhradou počítačů. V nabídce figurují nejvýkonnější modely Pro s nejnovějším čipem M4 i oblíbená řada Air. Snížení cen činí tato zařízení dostupnějšími pro studenty, kreativce i profesionály.

Mac

Nejnovější generace počítačů Mac s čipy M4 přináší enormní nárůst výkonu. Do slevové akce byly zařazeny jak profesionální MacBooky Pro, tak lehké MacBooky Air a stolní iMacy. Investice do těchto strojů se nyní vyplatí více než kdy dříve díky výrazným slevám na konfigurace s nejnovějšími procesory.

Rozbalené Apple produkty

Specifickou kategorií jsou rozbalené nebo renovované produkty, které nabízejí stejnou záruku kvality za bezkonkurenční ceny. V této sekci lze nalézt například i nejnovější iPhone 16 Pro Max v titanovém provedení. Jde o chytrou volbu pro ty, kteří chtějí špičkový hardware za cenu střední třídy.

Kompletní nabídku všech zlevněných produktů naleznete přímo na stránkách prodejce. Akce platí do vyprodání zásob nebo do konce akce.

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

