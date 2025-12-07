Navštívili jsme vlajkovou prodejnu Honoru v Číně – Honor Alpha Store

Navštívili jsme vlajkovou prodejnu Honoru v Číně – Honor Alpha Store2025-12-07T18:00:41+01:00
• 7. 12. 2025#AI #Smartphony

Honor Alpha Store; zdroj: Dotekománie

Vydali jsme se do Číny podívat se, jak se vyrábějí telefony značky Honor, a mimo to jsme zde navštívili také jejich novou vlajkovou prodejnu přímo ve městě Shenzhen. Tu Honor otevřel teprve před pár týdny, a zaměřuje se také na umělou inteligenci. Ostatně už přímo v názvu prodejny nalezneme slovíčko Alpha, což je strategie Honoru z počátku roku věnovat se více AI. Jak tedy nový HONOR ALPHA Global Flagship Store vypadá a co tam najdeme?

Honor Alpha Global Flagship Store

Prodejna Honor Alpha, která se rozkládá na dvou patrech, zaujme už z venku zajímavým vlnitým sklem. Samotný obchod je pak napojení na obchodní centrum a nachází se v mrakodrapu. Hned po vstupu z ulice vás uvítají typické široké stoly s vystavenými produkty. Najdete zde snad opravdu vše, co Honor nabízí, a nejen to.

IMG 0391 5712x4284x IMG 0392 4032x3024x

Honor Alpha store z venku; zdroj: Dotekománie

V druhém patře se nachází totiž i hromada příslušenství třetích stran. Jelikož jsme v Číně, tak zde najdeme i mnoho zajímavých produktů, které Honor do Česka minimálně zatím nevozí. Jsou zde notebooky s Windows, různé chytré hodinky a nebo třeba Honor Magic V Flip2. Jako hlavní motiv byl v tuto chvíli nejvíce vidět Honor 500, který se k nám taktéž nedostane, zde jsme přinesli naše první dojmy.

IMG 0311 5712x4284x IMG 0354 5712x4284x

IMG 0313 5712x4284x IMG 0308 5712x4284x

Honor Alpha store; zdroj: Dotekománie

Pokud zůstaneme ještě v přízemí, tak zde se nachází taková menší kavárna s posezením s názvem „AI Inspiration Café“. Konkrétně zde nalezneme Peet’s Coffee původem z USA. Jelikož kávu nepiju, tak jsem zde ochutnal studené matcha latte, a to bylo skvělé. Líbilo se mi decentní posezení a adaptéry k nabíjení na stolech. Jen ty poházené bílé kabely na jinak pěkném interiéru poměrně křičely do očí.

IMG 0355 5712x4284x IMG 0362 5712x4284x

IMG 0357 5712x4284x IMG 0361 5712x4284x

Honor Alpha store; zdroj: Dotekománie

Příjemnou možností je pak nechat si vyrobit kryt na Honor telefon přímo na místě s vybraným motivem. Vybírat můžete ze sérií jako roztomilí mazlíčci, pand, umělecké nebo vánoční. K dispozici jsou pak tři druhy průhledného TPU krytu – bílá, modrá nebo černá.

Hned vedle kavárny se nachází vodopád s jezírkem, který má odkazovat na původní prostředí, než zde postavili mrakodrapy. Vypadá to moc pěkně a rovnou zde vedou shody do druhého patra.

IMG 0396 5712x4284x IMG 0401 5712x4284x

Honor Alpha store; zdroj: Dotekománie

Tam najdeme polootevřenou zasedačku, servisní centrum, další produkty včetně herní zóny, a také ukázku YOYO asistenta. YOYO asistent je optimalizovaný především pro čínský jazyk a česky zatím neumí, a tak jsme ho reálně zatím nezkoušeli.

IMG 0321 5712x4284x IMG 0317 5712x4284x

IMG 0343 5712x4284x IMG 0346 5073x3805x

Honor Alpha store; zdroj: Dotekománie

V horním prostoru Honor Alpha store pak bylo dále k vidění několik sekcí, které prezentovaly různé aplikace umělé inteligence. V části označené jako AI Gaming Experience Zone bylo možné vidět demonstraci využití AI pro synchronizaci mezi více zařízeními, typicky mezi PC a mobilním telefonem. AI zde sloužila k optimalizaci výkonu a vizuální kvality her.

Sekce AI Work Experience Zone zase prezentovala využití AI v typicky pracovní agendě. Součástí demonstrace byl agent YOYO, který měl umožňovat hlasové zadávání jednoduchých úkolů, přenos dokumentů nebo jejich automatické zpracování. Ukázka byla zaměřena na práci s více typy zařízení zároveň.

IMG 0330 5712x4284x IMG 0332 5712x4284x

IMG 0331 4032x3024x IMG 0338 5712x4284x

Honor Alpha store; zdroj: Dotekománie

Nový obchodu Honoru tak přináší zajímavou inspiraci a mnoho produktů Honor nejen ke koupi, ale i k vyzkoušení.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Motorola Edge 70 drtí iPhone Air: Nálož v balení jako bonus

💡ANKETA: Co letos nejvíc očekáváte pod stromečkem z oblasti techniky?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Miroslav Růžička

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

Komentáře

Reklama

Satechi
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat