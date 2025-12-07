Navštívili jsme vlajkovou prodejnu Honoru v Číně – Honor Alpha Store

Honor Alpha Store; zdroj: Dotekománie
Vydali jsme se do Číny podívat se, jak se vyrábějí telefony značky Honor, a mimo to jsme zde navštívili také jejich novou vlajkovou prodejnu přímo ve městě Shenzhen. Tu Honor otevřel teprve před pár týdny, a zaměřuje se také na umělou inteligenci. Ostatně už přímo v názvu prodejny nalezneme slovíčko Alpha, což je strategie Honoru z počátku roku věnovat se více AI. Jak tedy nový HONOR ALPHA Global Flagship Store vypadá a co tam najdeme?
Honor Alpha Global Flagship Store
Prodejna Honor Alpha, která se rozkládá na dvou patrech, zaujme už z venku zajímavým vlnitým sklem. Samotný obchod je pak napojení na obchodní centrum a nachází se v mrakodrapu. Hned po vstupu z ulice vás uvítají typické široké stoly s vystavenými produkty. Najdete zde snad opravdu vše, co Honor nabízí, a nejen to.
V druhém patře se nachází totiž i hromada příslušenství třetích stran. Jelikož jsme v Číně, tak zde najdeme i mnoho zajímavých produktů, které Honor do Česka minimálně zatím nevozí. Jsou zde notebooky s Windows, různé chytré hodinky a nebo třeba Honor Magic V Flip2. Jako hlavní motiv byl v tuto chvíli nejvíce vidět Honor 500, který se k nám taktéž nedostane, zde jsme přinesli naše první dojmy.
Pokud zůstaneme ještě v přízemí, tak zde se nachází taková menší kavárna s posezením s názvem „AI Inspiration Café“. Konkrétně zde nalezneme Peet’s Coffee původem z USA. Jelikož kávu nepiju, tak jsem zde ochutnal studené matcha latte, a to bylo skvělé. Líbilo se mi decentní posezení a adaptéry k nabíjení na stolech. Jen ty poházené bílé kabely na jinak pěkném interiéru poměrně křičely do očí.
Příjemnou možností je pak nechat si vyrobit kryt na Honor telefon přímo na místě s vybraným motivem. Vybírat můžete ze sérií jako roztomilí mazlíčci, pand, umělecké nebo vánoční. K dispozici jsou pak tři druhy průhledného TPU krytu – bílá, modrá nebo černá.
Hned vedle kavárny se nachází vodopád s jezírkem, který má odkazovat na původní prostředí, než zde postavili mrakodrapy. Vypadá to moc pěkně a rovnou zde vedou shody do druhého patra.
Tam najdeme polootevřenou zasedačku, servisní centrum, další produkty včetně herní zóny, a také ukázku YOYO asistenta. YOYO asistent je optimalizovaný především pro čínský jazyk a česky zatím neumí, a tak jsme ho reálně zatím nezkoušeli.
V horním prostoru Honor Alpha store pak bylo dále k vidění několik sekcí, které prezentovaly různé aplikace umělé inteligence. V části označené jako AI Gaming Experience Zone bylo možné vidět demonstraci využití AI pro synchronizaci mezi více zařízeními, typicky mezi PC a mobilním telefonem. AI zde sloužila k optimalizaci výkonu a vizuální kvality her.
Sekce AI Work Experience Zone zase prezentovala využití AI v typicky pracovní agendě. Součástí demonstrace byl agent YOYO, který měl umožňovat hlasové zadávání jednoduchých úkolů, přenos dokumentů nebo jejich automatické zpracování. Ukázka byla zaměřena na práci s více typy zařízení zároveň.
Nový obchodu Honoru tak přináší zajímavou inspiraci a mnoho produktů Honor nejen ke koupi, ale i k vyzkoušení.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Slevová bouře v iSTYLE: Ceny iPhone 16, MacBooků s M4 i iPadů padají o desítky procent
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře