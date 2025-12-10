Samsung přináší sdílení úložiště mezi zařízeními v rámci bety One UI 8.5

Samsung vydal první beta verzi nadstavby One UI 8.5 a majitelé telefonů Galaxy S25 tak získávají první oficiální náhled na připravovaný software. Mezi novinkami zaujme zejména funkce Storage Share – možnost bezdrátově sdílet soubory mezi různými zařízeními Samsung.

One UI 8.5 od Samsungu přináší užitečnou funkci

V changelogu k One UI 8.5 se objevuje klíčová informace: „Přistupujte ke svým souborům odkudkoli. Soubory z vašich ostatních telefonů, tabletů a PC Samsung jsou dostupné přímo v aplikaci Moje soubory ve vašem telefonu. Můžete také přistupovat ke svým souborům z telefonu na jiných zařízeních Samsung, dokonce i na televizi.“

Novinku se podařilo aktivovat v aplikaci Moje soubory na modelu Galaxy S25 Ultra, kde se funkce Storage Share zapíná jednoduchým přepínačem. Po aktivaci se sdílené úložiště objeví pod sekcí „Externí úložiště“, což umožňuje plynulý přístup k datům mezi zařízeními.

Co přesně Storage Share umí – a co zatím ne?

Test ukázal, že například na zařízení Galaxy Z Fold 7 bylo možné zobrazit a vzdáleně procházet úložiště z Galaxy S25 Ultra. Zatím však nebylo možné rychle soubory přenést ani použít funkci Quick Share přímo ze vzdáleného zařízení. Je tedy zřejmé, že Storage Share je v beta fázi a její plné možnosti teprve přijdou.

Galaxy S25 20 6000x3368x

I tak jde o výrazný krok kupředu. Uživatelé budou moci fotit na jednom zařízení a upravovat snímky na jiném, připravit prezentaci na tabletu a dokončit ji na počítači, nebo se podívat na obsah telefonu přímo na své Samsung televizi – bez nutnosti zrcadlení či kabelů.

Vylepšený Quick Share: Chytřejší sdílení s důrazem na soukromí

Vedle Storage Share přináší One UI 8.5 i vylepšení funkce Quick Share. Nově dokáže rozpoznat obličeje přátel nebo rodiny na fotografiích a navrhnout jejich okamžité sdílení s těmito osobami. Není zatím jasné, zda funkce využívá AI na zařízení nebo v cloudu, ale doufejme, že rozpoznávání bude probíhat lokálně kvůli ochraně soukromí.

Další užitečnou změnou je možnost omezit přijímání souborů jen na zařízení přihlášená k vašemu účtu Samsung nebo Google. Dříve bylo možné omezit Quick Share pouze na zařízení propojená přes Google účet – přidání podpory pro Samsung účet zvyšuje bezpečnost a kontrolu nad tím, kdo vám může něco poslat.

Začátek sjednoceného ekosystému Samsung?

Funkce Storage Share ukazuje, že Samsung systematicky buduje propojený ekosystém, který umožní zařízením spolupracovat podobně jako u Applu. Přístup k souborům mezi telefony, tablety, počítači a televizemi bez nutnosti kabelů či cloudu může výrazně zlepšit produktivitu i každodenní pohodlí uživatelů.

Zatím je funkce dostupná pouze v beta verzi One UI 8.5 pro Galaxy S25, ale očekává se její rozšíření i na další zařízení v průběhu roku.

Zdroj: androidauthority.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

