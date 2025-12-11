Probíhající marketingová akce Alza Dny opět nabízí příležitost k nákupu elektroniky za zvýhodněné ceny. Aktuální nabídka se výrazně zaměřuje na tvůrce obsahu, cestovatele a technologické nadšence. V slevových vlnách lze nalézt pokročilé drony, akční kamery i digitální bezzrcadlovky. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších produktů, které jsou momentálně k dispozici za sníženou cenu.
Drony
Létání s bezpilotními letouny se stalo neodmyslitelnou součástí moderní videotvorby i zábavy. V nabídce se objevují jak modely pro začátečníky, tak pokročilé stroje s funkcemi pro automatické sledování objektů a vysokou kvalitou záznamu. Slevy v této kategorii dosahují až čtvrtiny původní ceny.
- Kingswood Four-Axis 2,4G (-23 %)
- HOVERAir X1 Pro Max Standard black (-19 %)
- Potensic Atom2 Standard (-16 %)
- DJI Flip Fly More Combo (DJI RC 2) (-25 %)
- DJI Flip (-25 %)
360° kamery
Pro zachycení prostoru v celé jeho šíři jsou ideální 360stupňové kamery. Tyto přístroje umožňují v postprodukci volit úhel záběru a vytvářet unikátní perspektivy, které běžná kamera nezachytí. V akci se nacházejí nejnovější modely předních výrobců i výhodné sety s příslušenstvím.
- GoPro MAX2 + Accessories Bundle (-14 %)
- Insta360 X4 Air Starter Bundle white (-8 %)
- Insta360 X5 Standard Bundle (-11 %)
- Insta360 X4 (-25 %)
- GoPro MAX2 + Accessories Bundle (-10 %)
Outdoorové kamery
Odolnost, stabilizace obrazu a kompaktní rozměry jsou klíčové pro natáčení sportovních výkonů a outdoorových dobrodružství. Zákazníci mohou vybírat z široké palety modelů od značek DJI či GoPro, přičemž některé sady obsahují i náhradní baterie a další nezbytné vybavení pro delší natáčení v terénu.
- GoPro HERO13 Black Power Bundle (-19 %)
- DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo (-26 %)
- GoPro LIT HERO (-15 %)
- DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo (-23 %)
- DJI Osmo Pocket 3 (-26 %)
- DJI Osmo Action 4 Standard Combo (-36 %)
Digitální fotoaparáty
Pro ty, kteří preferují klasickou fotografii nebo hledají kvalitní přístroj pro vlogování, je připraven výběr digitálních fotoaparátů. Nabídka zahrnuje jak instantní fotoaparáty pro okamžitý tisk snímků, tak výkonná bezzrcadlová těla s možností výměny objektivů, která uspokojí i náročnější uživatele.
- Polaroid Now+ Gen 3 Coral (-27 %)
- Nikon Z30 tělo (-22 %)
- Fujifilm X-E5 tělo stříbrný (-21 %)
- Sony Alpha ZV-E10 vlogovací fotoaparát (-25 %)
- Rollei Powerflex 10x Retro (-28 %)
- Nikon Z6 III + Z 24-70mm f/4 S (-25 %)
