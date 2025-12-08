Samsung nabídne nové bezdrátové nabíjení u nadcházející top modelové řady

Samsung nabídne nové bezdrátové nabíjení u nadcházející top modelové řady2025-12-08T13:37:46+01:00
• 8. 12. 2025#Smartphony

Galaxy S25 FE; zdroj: Dotekománie

Dost často výrobci neudrží tajemství a díky nejrůznějším certifikacím a únikům se dozvídáme o specifikacích, případně i o designu. Již na začátku dalšího roku Samsung zajisté představí nové top modely řady Galaxy S. Již nyní se objevují nejrůznější střípky, ale díky informacím o příslušenství se dozvídáme o zásadnější aktualizaci.

I s magnety

Standard Qi je v několika variantách, přičemž toto bezdrátové nabíjení zpravidla podporuje 15 W. Někteří výrobci nasazují vlastní řešení, které dosahuje až na 50 W. Samsung je ale v tomto ohledu konzervativnější a i současné modely mají maximální podporu pro 15 W. S další řadou se to změní, což naznačuje nové příslušenství s kódovým označením EP-P2900.

Konkrétně se má jednat o bezdrátovou nabíječku pro nadcházející top modely, která bude podporovat nejnovější standard Qi 2.2, tedy i přímo s magnety pro pevné a přesné uchycení přesně na cívce. Díky tomu se nabídne výkon až 25 W skrze bezdrátovou technologii. To současně znamená, že Samsung zařadí do nabídky zařízení s touto podporou.

qi2 25w logo white 2x 708x648x

Zdroj: Wireless Power Consortium (WPC)

Právě proto se nabízí, že právě Galaxy S26 série nabídne magnetické uchycení, které je mimo jiné plně kompatibilní s MagSafe od Applu. Důvod je jednoduchý, jedná se o ten samý standard, jen pod jiným názvem. Otázkou je, jestli magenty dostane každý model, nebo jen ty vybavenější. Na to si budeme muset nějakou chvílí počkat.

Zdroje: fonearena.com, winfuture.de

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

