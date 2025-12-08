Google Peněženka dostává nový typ oznámení

Zdroj: Phone Arena
Někdy dojde na oznámení nějaké nové funkcionality, ale dostupnost je omezená, případně si musíme počkat nějakou chvíli na zavedení. To je i případ nového oznámení v aplikaci Google Peněženka.
Na základě polohy
Google oznámil některé funkce na vývojářské konferenci v květnu tohoto roku, ale nebyly dostupné ihned. Právě oznámení na základě polohy v aplikaci Google Peněženka patří mezi ty, které se zavádí se zpožděním a postupně, ale jak je vidět, někteří uživatelé mají funkci k dispozici.
Samotná aplikace má již nyní oprávnění k přístupu k poloze, ale samotné využití začíná přicházet až nyní. Zde velkou roli hraje i AI, jelikož oznámení je spojeno s adresou, kterou musí aplikace někde vzít. Například u letenky je to poměrně jednoduché, jelikož je uvedeno odkud letíte, ale u jiných vstupenek to může být komplikovanější. I tak si Google má dost zdrojů na zjištění polohy, případně si informaci může stáhnout třeba z e-mailu.
Je zde ale jedna podmínka navíc. Aby Google Peněženka mohla poslat notifikaci třeba o letence, musí mít vyšší oprávnění k poloze, tedy musí být poloha povolena vždy. Nestačí cokoliv nižšího. Funkcionalita se postupně dostává k uživatelům, ale třeba na redakčních mobilech ji ještě nemáme.
