Populární nákupní akce Alza Dny opět startuje a přináší příležitost k nákupu technologií za zvýhodněné ceny. Mechanika akce je postavena na využití speciálních slevových kódů, které jsou dostupné přímo u jednotlivých produktů. Zákazníci tak mohou získat okamžitou slevu, která se v závislosti na kategorii pohybuje v zajímavých procentuálních hodnotách. Akce cílí na široké spektrum zboží, přičemž nejvýraznější cenové poklesy lze tentokrát zaznamenat v sekcích gamingu a výpočetní techniky.
Počítače a notebooky výhodněji
Pro uživatele, kteří plánují upgrade své pracovní stanice nebo hledají nový přenosný počítač, nabízí aktuální běh Alza Dnů slevy dosahující až 29 %. Akce zahrnuje jak výkonné stroje pro profesionály, tak dostupnější modely pro studenty a domácí kanceláře. Slevové kódy lze uplatnit na širokou škálu značek a konfigurací.
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Snapdragon Black (-17 %)
- Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 Black (záruka 3 roky on-site) (-23 %)
- Lenovo Yoga Pro 7 14AHP9 Tidal Teal celokovový (-23 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 Abyss Blue (-29 %)
- Lenovo ThinkCentre Neo 50q Gen 5 (záruka 3 roky on-site) (-14 %)
- Další produkty se slevovými kódy najdete zde
Gaming, hry a digitální zábava
Nejvyšší procentuální slevy v rámci aktuálního výběru technologií lze nalézt v kategorii herního příslušenství a softwaru. Hráči mohou využít slevy až 30 % a navíc uplatnit speciální kódy pro další snížení ceny. Nabídka pokrývá vše od herních konzolí a periferií až po samotné herní tituly.
- 27″ Lenovo Legion Y27qf-30 (-19 %)
- Lenovo Legion K510 Mini Pro Gaming Keyboard – CZ/SK (-30 %)
- Lenovo Legion Glasses 2 (-28 %)
- 34″ Lenovo Legion Y34wz-30 Mini-LED (-13 %)
- Lenovo Legion Go S 8ARP1 Steam 1TB Nebula Nocturne (-27 %)
- Další produkty se slevovými kódy najdete zde
Audio-video technika
V této kategorii se nabízí slevy až 25 %, ale jde zde hlavně o jednotlivé slevové kódy, které najdete u produktů. I zde platí, že výslednou cenu lze ponížit využitím unikátního kódu, díky kterému můžete získat slevu i 20 % navíc.
- Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear (-15 % přes kód)
- Lenovo 310 FHD Webcam White (-10 % přes kód)
- Lenovo H110 Gaming Headset (-15 % přes kód)
- Lenovo H210 Gaming Headset (-15 % přes kód)
- Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear (-10 %, navíc -15 %)
- Další produkty se slevovými kódy najdete zde
Kompletní nabídku zlevněných produktů včetně konkrétních kódů naleznou zájemci přímo na webových stránkách prodejce.
